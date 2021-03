von flo

Auf Scherers Facebook-Seite erhielt die Aktion viele Likes und wurde rund 20 Mal geteilt. Auf die Frage, ob der knallorangefarbene Piaggio nun öfter als rollender Müllcontainer eingesetzt werden soll, meinte Scherer: „Wir haben nun erst einmal vor, den Transporter an schönen Wochenenden bis zu einer Lockerung der Gastronomie gut sichtbar abzustellen. Wir beobachten das Ganze in aller Ruhe, denn eigentlich gibt es genügend unterirdische Abfallbehälter in der Altstadt.“ Man werde je nach Situation agieren.

Peter Schmidt hatte im Ausschuss für Umwelt und Technik die Vermüllung der Stadt, insbesondere mit Pizzakartons, beklagt und vorgeschlagen, ein Fahrzeug für „Behältnisse to go“ aufzustellen, wie es etwa Lindau mache. Scherer hatte diese Idee sofort begeistert aufgegriffen, zumal nachdem man an einem sonnigen Februar-Wochenende 585 entsorgte Pizzakartons gezählt habe. Bei der jetzigen Piaggio-Premiere seien allerdings vor allem Becher auf dessen Pritsche gelandet, so Scherer.