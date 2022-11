von Holger Kleinstück und Jenna Santini

Zwischen dem Neuen Schloss und dem Droste-Hülshoff-Gymnasium findet sich eine Terrasse, die den Blick über den See hinweg bis zu den Alpen freigibt. Sie gehört zur Gutsschänke, dem Gastronomiebetrieb im Besitz des Staatsweinguts Meersburg. Ab April kommenden Jahres wird nun nach einem neuen Pächter gesucht.

Bodensee Eine Frage des Glases: Warum auch Wein künftig teurer wird Das könnte Sie auch interessieren

Das Anwesen am Kopf des Weinbergs Rieschen wurde vor rund 260 Jahren erbaut. Ganzjährig werden dort die Weine des Staatsweinguts und Speisen serviert. „Wir haben mit unserer bisherigen Pächterin 20 Jahre erfolgreich zusammengearbeitet“, sagt Weingutsdirektor Jürgen Dietrich. „Jetzt aber läuft der Pachtvertrag so langsam aus.“ Deshalb muss die Verpachtung neu ausgeschrieben werden, „damit jeder die Chance bekommt, sich für den Platz hier an der Sonne zu bewerben“.

Eines der ältesten Weingüter Als eines der ältesten Weingüter betreibt das Staatsweingut Meersburg seit dem Jahr 1210 Weinbau am Ufer der Stadt Meersburg. Der Weinkeller, der unter Fürstbischof von Stauffenberg im ehemaligen Stadtgraben errichtet wurde, stammt wie das gesamte Gebäudeensemble aus dem frühen 18. Jahrhundert. Mittlerweile gibt es sieben Weinlagen auf insgesamt 63 Hektar Rebfläche. Jede Lage hat ihre eigene Geschichte; die meisten sind im Alleinbesitz des Gutes.

Die zu verpachtende Weinstube umfasst zum einen die 280 Quadratmeter große Terrasse mit 120 Sitzplätzen, zum anderen zwei Gasträume mit 41 und 73 Sitzplätzen. Dazu gehören auch die Küche, Kühl- und Lagerräume, die Toilettenanlage und die Pächterwohnung. Eine konzessionsfähige Küche sowie das Innen- und Außenmobiliar sind vorhanden. Das Pachtverhältnis soll fest für eine Dauer von fünf Jahren, anschließend mit einer Verlängerung um jeweils ein Jahr geschlossen werden. Der Pächter hat die für den Betrieb der Gastronomie erforderlichen Berechtigungen selbst einzuholen.

Das Staatsweingut in Meersburg. Die Gutsschänke gehört dazu. Das Bild stammt aus dem Herbst 2021. | Bild: Lorna Komm

Laut Dietrich wird Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit dem Pächter der Gutsschänke gelegt. „Wir freuen uns in diesem Zusammenhang auch auf Ideen für gemeinsame Projekte“, sagt Jürgen Dietrich. „Und wir begrüßen es, wenn die Bewerber unsere Ansichten teilen, also dass sie auch nachhaltig und regional unterwegs sind.“ Bis 18. November können sich Interessenten bewerben.

Jürgen Dietrich, Direktor des Staatsweinguts | Bild: Santini, Jenna

Pächter für den Ratskeller gesucht

Doch die Gutsschänke ist nicht der einzige Ort in Meersburg, wo an historischer Stelle ein Pächter gesucht wird. Die Stadt Meersburg braucht jemanden für den Ratskeller. Dieser befindet sich mitten in der Altstadt im Gebäude des Rathauses. Geprägt ist er durch seinen Gewölbecharakter. Die Sanierung des Ratskellers konnte pünktlich zur Fastnacht 2019 abgeschlossen werden. Ende 2019 wurde dann die damalige Betriebsgesellschaft Meersburg Therme als neue Pächterin vorgestellt. In der Pandemie überwog in der öffentlichen Wahrnehmung die Nutzung des Ratskellers für Impf- und Testaktionen und die Lebensmittelhilfe.

Baugeschichte des Ratskellers Der Ratskeller in Meersburg diente einst als Weinkeller des Rathauses und wurde 1936 erstmals in eine Wirtschaft umgebaut. Seit 2005 wurde die Gastronomie jedoch nicht mehr verpachtet und nur noch sporadisch für Veranstaltungen genutzt. Der Generalsanierung der Räume stimmte der Gemeinderat im Dezember 2016 zu, der Baubeschluss folgte im Oktober 2017. Die Sanierung dauerte rund ein Jahr, unter anderem wurden eine Lüftungsanlage verbaut und die alten Gussleitungen des Ortskanals erneuert. Die Kosten beliefen sich am Ende auf rund 700.000 Euro. Ab der Fastnacht 2019 konnte die Öffentlichkeit den Ratskeller wieder für Veranstaltungen mieten. (lam)

Je nach Nutzung habe der Ratskeller Kapazität für etwa 100 Gäste. Vorstellen kann sich die Stadtverwaltung Familienfeiern, Jubiläen, Tagungen sowie traditionelle Veranstaltungen und Versammlungen aller Art. „Bei der zukünftigen Verpachtung legt die Stadt Meersburg großen Wert auf eine gastronomische Nutzung mit dem Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit“, heißt es weiter.

Bernd Engesser vom Bauamt erklärt bei einer Bürgerveranstaltung im Februar 2019 im Ratskeller die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen. | Bild: Lorna Komm

Der Ratskeller verfügt nicht über eine vollausgestattete Küche. Kalte Speisen können jedoch serviert werden. Pachtbeginn wäre am 1. Dezember oder zu einem individuell vereinbarten Termin. Die Stadt und die Vereine behalten sich Sondernutzungsrechte vor. Bewerbungsschluss ist wie bei der Gutsschänke am 18. November.