Miriam El Harchis Osterhasen sind nicht hohl und verpackt in Stanniol, sondern flach und verziert mit heimischen Trockenbeeren. „Meine Kunden sind von ihnen begeistert, auch weil sie leichter zu transportieren sind“, erzählt sie schmunzelnd. Seit Ende Januar fertigt El Harchi in ihrer Schokoladen-Manufaktur, die sie im Geschoss unter ihrer Wohnung in Meersburg betreibt, eigene Produkte. Seit drei Jahren bereits hat die Diplom-Ingenieurin für Lebensmittel- und Biotechnologie einen Laden in der Steigstraße, in dem sie unter anderem Bean-to-Bar-Schokoladen verkauft. Sie sind von der Kakaobohne bis zur Tafel handgemacht und lassen sich bis zum Anbauer nahtlos zurückverfolgen.

Mit eigener Produktionsstätte wird Traum wahr

Und nun hat sich „Schokoholic“ El Harchi mit ihrer eigenen Produktionsstätte einen weiteren Traum erfüllt. Zwar hatte sie bereits zuvor eigene Schokoladen kreiert, etwa mit Wein und Früchten vom Bodensee, aber nicht selbst gefertigt. Seit zwei Monaten läuft nun ihre eigene Herstellung, derzeit noch als Ein-Frau-Betrieb. Vom Einkauf der Kakaobohnen bis hin zum Verpacken der süßen Ware macht sie alles eigenhändig.

Bis etwa ein Häschen, hübsch eingewickelt und mit einer Schleife verziert, auf dem Ladentisch Platz nimmt, braucht es einigen Aufwand. Zuerst schöpft El Harchi Kakaobohnen der Sorte Nacional Arriba, die wenig Säure enthält und leicht fruchtig ist, aus einem 25-Kilo-Sack. Er kommt aus Venezuela, von einer Kooperative aus der Region Sur del Lago. Wenn man Kakaobohnen trocken und möglichst dunkel lagere, dann hielten sie sich sehr lange, so El Harchi.

So startet jeder Schoko-Hase: Miriam El Harchi schöpft Kakaobohnen aus dem Sack, der auf einer Kooperative in Venezuela abgefüllt wurde. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Zuerst sortiert sie den Kakao von Hand, entfernt beschädigte Bohnen und Bruchstücke. Dann werden die Bohnen geröstet, ein feines Aroma durchzieht dann den Raum, nicht so durchdringend wie bei Kaffee, aber ebenfalls köstlich. Kein Wunder, dass auch Kakaobohnen allein schon ihre Fans haben, sowohl pur als auch mit Zuckercrunch oder karamellisiert.

Im Vordergrund stehen geröstete Kakaobohnen, Ausgangsprodukt für Schokolade, aber auch an sich, etwa in karamellisierter Form wie auf dem hinteren Blech, schon eine leckere Knabberei. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Zur Person Miriam El Harchi Die gebürtige Vorarlbergerin Miriam El Harchi hatte bereits in ihrer Kindheit begonnen, Schokolade, Toffee und Nougat herzustellen. Nach ihrem Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie arbeitete sie in Wien aber zunächst in der Krebsforschung. Im Lebensmittelbereich hätte sie damals keine Arbeit gefunden, die ihr zusagte. Gentechnologie sei für sie aus ethischen Gründen sowieso nicht in Frage gekommen. „Und ich wollte auch nicht nur Produktstrecken optimieren, sondern in die Produktentwicklung.“ Nach einer Familienpause und dem Umzug nach Meersburg entschloss sie sich zur Selbständigkeit, eröffnete vor drei Jahren ihren Laden „Maurisch“ und kehrt nun mit ihrer eigenen Schokoladenmanufaktur endgültig „zurück zu meinen Ursprüngen“. Ihr seien dabei ethische und moralische Aspekte ganz wichtig. Sie wolle nicht nur qualitativ hochwertige Produkte machen, sondern auch, „dass alle Beteiligten gut davon leben können“. Sie kaufe und verkaufe ausschließlich Produkte aus nachhaltigem Edelkakao und Urkakao. Letzterer gedeiht nur wild. Das Schöne an ihrer eigenen Manufaktur sei auch, dass sie ganz gezielt nach Bedarf produzieren könne. „Ich muss nichts wegwerfen.“

Doch für die Weiterverarbeitung zu Schokolade müssen die Bohnen nun von den Schalen befreit werden. El Harchi hat dafür zwar eine Art Trennmühle, macht das derzeit aber am liebsten von Hand, da so das Entfernen fast schneller gehe. Die Schalen nutzt sie übrigens als Dünger in ihrem Garten.

Von den gerösteten Bohnen entfernt Miriam El Harchi in mühevoller Handarbeit die Schalen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die sorgfältig herausgepickten Kakao-Nibs werden dann noch gemahlen, bevor sie in die Conchiermaschine kommen – zusammen mit Kakaobutter, Zucker und, bei Milchschokolade, Milchpulver. Die Nibs enthalten zwar auch Kakaobutter, aber das reiche nicht, erklärt El Harchi. Für dunkle Schokolade setze man etwa zehn Prozent geschmolzene Kakaobutter zu, für Vollmilch 15 Prozent und für weiße Schokolade 30 bis 35 Prozent.

Bevor die Schoko-Nibs in die Conchiermaschinen wandern, werden sie noch gemahlen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Größte Nachfrage nach dunkler Schokolade

Anschließend füge man, unabhängig von der Schokosorte, etwa 30 Prozent Zucker hinzu. Sie verwende nur Rohrohrzucker. Ganz zum Schluss gebe man das Milchpulver hinzu. Flüssigkeit würde alles verderben. „Schokolade und Wasser sind Feinde“, betont El Harchi. Momentan hat sie drei kleine Conchiermaschinen, die je bis zu zwei Kilo fassen können. Demnächst wolle sie eine 7-Kilo-Maschine anschaffen, denn sie könne die Meersburger Produkte gar nicht so schnell herstellen, wie sie ihr aus der Hand gerissen würden. „Die größte Nachfrage besteht nach dunkler Schokolade.“

In diesen Conchiermaschinen, die bis zu 26 Stunden laufen, erhält die Schokomasse ihren Schmelz. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Schokomasse wird bis zu 26 Stunden geknetet

Die Conchiermaschinen, die mit Granitmahlwerken ausgestattet sind, kneten und verrühren die Schokomasse jeweils bis zu 26 Stunden, dadurch bekommt sie ihren Schmelz, Duft und Geschmack. Bei weißer Schokolade reiche auch eine Laufzeit von 20 Stunden, erklärt El Harchi. Anschließend gießt sie die Schokolade auf ein Blech und lässt sie gekühlt zwei bis drei Stunden aushärten.

So sieht es im Innern einer Conchiermaschine aus. Eine Mahlwerk aus Granitsteinen knetet und verrührt die Masse viele Stunden lang. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Danach kommt der kniffligste Arbeitsschritt, das Temperieren, das der Schokolade erst ihre besondere Kristallstruktur und auch ihren Glanz verleiht. Dabei muss eine bestimmte Temperaturkurve befolgt werden: erst 45 Grad, dann 28 Grad, dann nochmal auf knapp über 30 Grad erwärmen. Eine Methode, die den Vorgang der perfekten Kristallisation erleichtere, sei, die Masse in Arbeit mit bereits fertig temperierten Schokolade zu „impfen“, erläutert El Harchi. Und wie groß müssen diese „Impfdosen“ dann sein? „Das ist Gefühlssache“, sagt sie und schätzt: etwa 20 bis 30 Prozent.

Nun erst kann man die Schokolade in angewärmte Formen gießen, dekorieren und verfeinern. Dann lässt man sie aushärten und klopft die Hasen, Eier oder auch Tafeln dann vorsichtig heraus. „Natürlich sind gefüllte Schokoladen und Pralinen viel aufwendiger, auch die großen Ostereier erfordern viel mehr Arbeitsschritte und Feingefühl“, sagt El Harchi. Das gelte auch für die klassischen, hohlen Osterhasen, die sie vielleicht nächstes Jahr auch angehe. Doch ihre Abnehmer fragten bisher nicht danach.

Die Häschen werden nach dem Aushärten behutsam aus der Form geklopft. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Vielleicht weil für sie die Schokolade an sich im Vordergrund steht. Sehr beliebt ist laut El Harchi Bruchschokolade – die sie übrigens absichtlich als „Bruch“ herstellt. Die Tüten, so beobachtet sie, rissen Käufer oft schon im Geschäft auf und begännen gleich mit dem Naschen.

Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die Hemmungen haben, in einen putzigen Schokohasen zu beißen und diesen deshalb unberührt bis zum St. Nimmerleinstag stehen lassen. „Schade um die schöne Schokolade“, bedauert da dann mancher Schenkende.

Hübsch verpackt wartet dieses Häschen darauf, ins Geschäft und an die Kunden gebracht zu werden. | Bild: Sylvia Floetemeyer