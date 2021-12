von Lorna Komm

Der Ortschaftsrat Baitenhausen/Schiggendorf will sich nicht abschaffen, sondern weiter bestehen bleiben. Das haben die Ortschaftsräte in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Außerdem gaben sie einstimmig die Empfehlung an den Gemeinderat Meersburg, die unechte Teilortswahl beizubehalten.

Gemeinderat sucht Möglichkeit zur Kosteneinsparung

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung war im Gemeinderat die Abschaffung des Ortschaftsrats und der unechten Teilortswahl als eine Möglichkeit zur Kosteneinsparung in Betracht gezogen worden. Schon bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im September in der Sommertalhalle hatten die Mitglieder des Ortschaftsrats deutlich gemacht, dass das Gremium bestehen bleiben soll.

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde nun abgestimmt. Der Ortschaftsrat hat hauptsächlich beratende und empfehlende Funktion und nur wenig Entscheidungsgewalt. Aber einer Abschaffung der Ortschaftsverfassung, wodurch auch die Mitwirkungsrechte wegfallen, muss er zustimmen.

Ortsvorsteher verweist auf viele Kleinigkeiten, die er regelt

„Wir können uns nur selbst abschaffen“, verdeutlichte Ortsvorsteher Joachim Bischofberger (FBB) das kommunalrechtliche Konstrukt. Er sprach sich für die Beibehaltung des Ortschaftsrats aus und betonte, dies sage er nicht in seiner Funktion als Ortsvorsteher. Aber er verwies auf die vielen Kleinigkeiten, welche der Ortsvorsteher regle. Hier führte er als Beispiele Vor-Ort-Termine mit dem Landratsamt, den Umweltbehörden oder dem Bürgermeister an.

Unechte Teilortswahl und Ortschaftsverfassung

Ortschaftsverfassung und unechte Teilortswahl sind eigenständige Institutionen. Die eine kann unabhängig von der anderen abgeschafft werden.

Unechte Teilortswahl Für die unechte Teilortswahl, die im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg verankert ist, wird die Gemeinde in einzelne Bezirke eingeteilt. Dadurch wird der Gemeinderat mit Vertretern dieser Bezirke in einem festgelegten Verhältnis besetzt. In Meersburg sind dies derzeit 17 Sitze für die Kernstadt und ein Sitz für Baitenhausen/Schiggendorf. Alle Bürger wählen alle Vertreter, also Meersburger wählen die Vertreter für Baitenhausen und umgekehrt. Die unechte Teilortswahl hat den Vorteil, dass garantiert alle Wohnbezirke im Gemeinderat vertreten sind und der Wahlzettel übersichtlich ist. Als Nachteil wird ein kompliziertes und fehleranfälliges Wahlsystem angeführt. Außerdem werde das Kirchturmdenken in der Gemeine gefördert, wie Kritiker anführen. Die Suche nach Kandidaten sei schwieriger und der Gemeinderat wachse teils durch Ausgleichsmandate an. Die unechte Teilortswahl kann durch eine Mehrheit des Gemeinderats (10 Stimmen) abgeschafft werden. Der Ortschaftsrat muss angehört werden. Wird die Teilortswahl abgeschafft, kann dies zur Folge haben, dass die Ortsteile nicht mehr im Gemeinderat vertreten sind. Ortschaftsverfassung Hier wird eine Verwaltungseinheit mit Ortschaftsrat und Ortsvorsteher gebildet. Die Ortschaftsverfassung regelt gesetzlich vorgeschriebene Rechte und überträgt Zuständigkeiten. Wird eine bestehende Ortschaftsverfassung abgeschafft, spart dies der Gemeinde Kosten, da die Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher und Ortschaftsrat wegfallen. Bei einem Wegfall der Ortschaftsverfassung haben die Teilorte keine gesetzlichen Mitwirkungsrechte mehr, da es keinen Ortsvorsteher und keinen Ortschaftsrat mehr gibt. Alternativ kann ein ehrenamtlicher Ortsreferent eingesetzt werden oder wie im Zuge der unechten Teilortswahl wird die Zahl der Sitze für Gemeinderäte aus der betreffenden Ortschaft erhöht. Einer Abschaffung der Ortschaftsverfassung muss neben dem Gemeinderat auch der Ortschaftsrat mehrheitlich zustimmen.

Gemeinderat folge fast immer den Empfehlungen des Ortschaftsrates

Achim Homburger (FWV) plädierte ebenso für die Beibehaltung des Ortschaftsrats. Es gebe viele offene Fragen, die vom Ortschaftsrat geklärt werden müssten, nicht vom Gemeinderat. Das städtische Gremium folge fast immer den Empfehlungen aus dem Ortschaftsrat. Homburger erklärte am Beispiel des Baugebiets Bitzäcker: „Es sind große Themen für uns, aber nur kleine für den Gemeinderat.“ Auch Martina Wengele-Reußner (FBB) möchte das Gremium für den Ort behalten und führte als Beispiel die Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses an. „Es ist gescheiter, das vor Ort zu managen als vom Rathaus aus.“

Bernd Meyer bemängelt fehlende Möglichkeit für Entscheidungen

Mit fünf Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme stimmten die Ortschaftsräte für das Weiterbestehen ihres Gremiums. Die einzige Gegenstimme kam von Bernd Meyer (FBB). Er bemängelte die fehlenden Möglichkeiten, etwas zu entscheiden. „Unsere einzige Kompetenz ist es, den Ortsvorsteher zu wählen, aber die letzten Male entschied darüber wegen Stimmengleichheit das Los.“ Daher schlug er vor, den Ortschaftsrat mit einer ungeraden Personenzahl zu besetzten.

Hauptamtsleiter Maximilian Fetzer fügte ein, dass dies durch eine Änderung der Hauptsatzung möglich wäre. Gemeinden unter 1000 Einwohnern könnten bis zu acht Ratsmitglieder haben. Früher habe der Ortschaftsrat auch sieben Sitze gehabt. Die Gründe, warum diese Zahl reduziert wurde, seien nicht bekannt, sagte Fetzer.

Plädoyer für gemeinsame Liste zur Kommunalwahl

Weiter schlug Bernd Meyer vor, statt Parteien nur eine Liste zur Wahl zu stellen. „Eine Personenwahl finde ich sinnvoller.“ Obwohl Meyer gegen die Beibehaltung des Ortschaftsrats stimmte und als Ausgleich zwei feste Sitze im Gemeinderat favorisierte, stimmte auch er für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl, damit Baitenhausen und Schiggendorf im Gemeinderat vertreten sind.

Wengele-Reußner betonte, über die Beibehaltung der unechten Teilortswahl entscheide allein der Gemeinderat. „Wir empfehlen aber, diese beizubehalten.“ Achim Homburger, der ebenfalls einen Sitz im Gemeinderat hat, blickte auf die im Zuschauerraum sitzenden vier Gemeinderäte und sagte: „Ich plädiere an meine Ratskollegen, die unechte Teilortswahl beizubehalten.“