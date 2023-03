Es ist ein Blickfang: das Rote Haus am Schlossplatz in Meersburg. Einst war es ein Wohnhaus. Seit 2001 beheimatet es die Galerie des Bodenseekreises. Wechselnde Ausstellungen finden in dem alten Gemäuer die passende Kulisse. Ab 23. März ist die Schau „Der Goldene Apfel – 50 Jahre Bodenseekreis“ zu sehen. Heike Frommer, Kunsthistorikerin und Leiterin der Galerie, will zeigen, dass die Kreisreform 1973 mehr war als ein trockener Verwaltungsvorgang. Sie sollte dazu dienen, die Region wirtschaftlich und zukunftsfähig aufzustellen.

Die Galerie des Bodenseekreises befindet sich seit 2001 im Roten Haus am Meersburger Schlossplatz. | Bild: Santini, Jenna

Für die Ausstellung arbeiteten Frommer und ihr Team die Entstehung des heutigen Bodenseekreises zu einem interdisziplinären Projekt auf. Dreh- und Angelpunkt ist das Märchen von Bauer Friedrich. Es führt wie ein roter Faden durch die Räume. SÜDKURIER-Leser haben noch vor der offiziellen Vernissage bei einem Rundgang die Gelegenheit, zu erfahren, wie aus einer Idee die Ausstellung wurde. Organisiert wird die Sonderführung vom Kreiskulturamt und dem SÜDKURIER.

Das steht auf dem Programm

Kunsthistorikerin Heike Frommer führt am Mittwoch, 15. März ab 17 Uhr im Rahmen der Reihe „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ einen kleinen Kreis von Lesern durch das Rote Haus. Verlost werden sieben mal zwei Eintrittskarten. Es handelt sich um eine Veranstaltung, die den SÜDKURIER-Lesern vorbehalten ist. Die Teilnehmer erhalten einen exklusiven Einblick in die Entstehung und den Aufbau von „Der Goldene Apfel“. Heike Frommer sagt: „Ich hatte eine verrückte Idee. Das war der Anfang.“ Nach einem Telefonat mit Martin Herzog, erster Landrat des 1973 neu gegründeten Bodenseekreises, erschien das Ansinnen, ein Märchen zu erzählen, aber gar nicht mehr so verrückt.

Die SÜDKURIER-Leser erleben mit, wie die letzten Handgriffe vor der Vernissage erledigt werden. Hier sind Kunstwerke von Joanna Klakla (rechts) und Bernhard Huber (hinten). | Bild: Santini, Jenna

Jürgen Weing, Lyriker aus Kißlegg, erzählte und illustrierte das Märchen. Der Apfelbaum von Bauer Friedrich will nicht mehr so viele schöne goldene Äpfel tragen. Von den vielen Ratschlägen, die er erhält, ist der Landwirt allerdings verwirrt. Den Bürgern, Bürgermeistern, Kreisräten und Landräten am Bodensee muss es in den 70ern ganz ähnlich ergangen sein hinsichtlich der Reform. So werfen die Protagonisten in Weings Zeichnungen einander auch kritische Blicke zu. Ergänzt wird die Ausstellung durch Fakten und Kunstwerke. Die Fakten bilden die Grundlage des Märchens. Gezeigt wird außerdem ein Einführungsfilm. „Wir haben historische Bezüge spielerisch umgesetzt“, sagt Heike Frommer.

Künstler erstellen eigens Bilder

Stets taucht der Apfel auf, der neben Hopfen und Wein das Gold der Region sei, findet Frommer. Manches Motiv in den Kunstwerken wird den Betrachtern bekannt vorkommen. „Der Apfel hat eine hohe Symbolik. Das ist eine assoziative Geschichte“, erklärt die Kunsthistorikerin. Künstler aus der Region wurden extra zum Thema Apfel angefragt. Nicht wenige fertigten eigens Bilder für die Schau an.

„Es war ein bisschen ein Wagnis, das alles zusammenzubringen“, sagt die Galerie-Leiterin. So wie 1973 bei der Kreisreform. „Es ist ein Zusammenschluss gewesen, der sich bewährt hat.“ Unter anderem werden Interessen gemeinsam vertreten. Kreisgalerie, Kreisarchiv und Künstler feiern den Bodenseekreis nun in Meersburg. Das Wort Gold lehnt sich dabei an das 50-Jährige in einer Ehe an. Sylwia Oker, wissenschaftliche Mitarbeitern, hofft, auch viele junge Leute in „Der Goldene Apfel“ locken zu können. Schließlich wird die Kreisreform kreativ dargeboten. Selbst für Kinder ist ein Programmpunkt geplant.

Bis dahin stehen jedoch noch die letzten Aufbauarbeiten an. Das Rote Haus beschreibt Heike Frommer als spannend. „Jeder Raum hat eine Persönlichkeit. Wir kennen inzwischen jede Wölbung“, sagt die Kreisgalerie-Leiterin. Das Rote Haus sei nicht als „White Cube“ (weißer Raum) konstruiert, sondern als Wohnhaus. Einerseits beschränken Größe und Denkmalschutz. Andererseits sind besondere Unterteilungen möglich. Die SÜDKURIER-Leser können sich bei der Sonderführung einen Eindruck davon verschaffen – und sich auf einen kleinen Umtrunk freuen.