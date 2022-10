Im Gemeinderat stellte Bürgermeister Daniel Heß das Prinzip des neuen Urnenerdgrabsystems der Firma Weiher vor. Es gebe deutschlandweit nur zwei Hersteller eines solchen Systems. Beide Firmen hätten der Gemeinde sich und ihre Konzeption vorgestellt. Wie der Bürgermeister erklärte, hätten sich Verwaltung und Bauhof anschließend einhellig für das Freiburger Unternehmen ausgesprochen.

Das favorisierte Urnengrabsystem bestehe aus einem Edelstahlrohr mit einem Bronzeguss-Siegeldeckel. Das Rohr wird ins Erdreich eingelassen und mit dem Deckel verschlossen. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit auf dem Friedhof in Stetten empfehle die Firma, die Länge der Röhre so zu wählen, dass je zwei Urnen darin Platz haben. Die Urnen bestünden aus abbaubarem Material und würden innerhalb des Rohrsystems verrotten.

Das Rohr wird nach Angaben von Daniel Heß direkt mit dem Deckel diebstahlsicher verschraubt. Das ausgewählte Siegeldeckelmotiv stellt einen Lebensbaum dar. Der Name des Verstorbenen könne per graviertem Namensschild in das Bronzegusssiegel eingefügt werden.

Die Mitarbeiter des Bauhofs können das neue Urnensystem einbauen, wie der Bürgermeister sagte. „Es handelt sich um eine Bestattungsform, bei der für die Nutzer kaum bis keine Folgekosten, wie für Grabpflege, entstehen“, wies Heß auf einen Vorteil für die Angehörigen hin. Es handle sich um ein pflegefreies, witterungsbeständiges und naturnahes Bestattungssystem.

Im Ratsgremium stieß das Konzept auf positive Resonanz. Maja Herrchen (FWV) merkte noch an, trauernde Menschen bräuchten die Gelegenheit, Blumen abzulegen. Der Bürgermeister entgegnete, es müsse klar sein, dass der Bauhof für die Rasenpflege und Ordnung zuständig sei. Es werde darüber nachgedacht, einen Extraplatz für Kränze und Blumen zu schaffen. Tobias Heiß (FWV) sagte, wer das Bedürfnis nach Grabschmuck habe, könne die klassische Urnenbestattung wählen. Auf Nachfrage von Martin Frick (CDU), wie viel Geld die Gemeinde durch den Einsatz des Bauhofs beim Einbau des Systems spare, antwortete Heß, dies seien rund 3000 Euro. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die neue Bestattungsform aus.