Seit Januar müssen Inhaber eines zweiten Wohnsitzes in Stetten tiefer in die Tasche greifen und 28 statt bislang 15 Prozent der Netto-Kaltmiete abführen. Eine entsprechende Satzungsänderung hatte der Gemeinderat im Dezember gefasst.

Um darüber hinaus auch rückwirkend agieren zu können, beschloss das Gremium nun eine neue Satzungsfassung in Anlehnung an die gesetzliche Verjährungsfrist für die Erhebung von Kommunalabgaben. Sie soll rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft treten und bis 31. Dezember 2019 gelten.

Damit solle erreicht werden, dass zum Beispiel Zweitwohnsitze, deren Besteuerung versäumt wurde, doch noch neu aufgegriffen werden können. Acht Gemeinderäte stimmten für die neugefasste Satzung. Jürgen Kammerer (FWV), der schon im Dezember gegen die Satzung votiert hatte, enthielt sich.