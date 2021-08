Die Stadt Meersburg startet mit ihrem Projekt zur Verkehrsberuhigung – zumindest teilweise. Vom kommenden Sonntag, 15. August, bis 31. Oktober gilt in der Oberstadt eine neue Fußgängerzone. Die Verwaltung teilt mit, dass sich die neue Zone von der Kirchstraße Abzweigung Winzergasse, Kunkelgasse, Einfahrt Am Sentenhart bis zur Steigstraße/Bismarckplatz erstrecke. Zugelassen sind nur Liefer- oder Anwohnerverkehr. Die Unterstadt war auch zur Verkehrsberuhigung vorgesehen, ist in dieser Projektphase aber offenbar ausgenommen.

Das sind die Zufahrtszeiten

Die Zufahrtszeiten in die Oberstadt gestalten sich bis Ende Oktober dieses Jahres wie folgt: Für den Anlieferungsverkehr werden die Zeiten wie bisher von 7 bis 11 Uhr beibehalten. Die Zufahrt für die Bewohner ist von 7 bis 11 Uhr und montags sowie donnerstags von 17 bis 19 Uhr frei. Die Zufahrt zu privaten Grundstücken und Stellplätzen ist jederzeit uneingeschränkt möglich, heißt es weiter. Die Zufahrt für Menschen mit Einschränkungen und Betriebe wird auf Nachweis und Absprache mit dem Ordnungsamt weiterhin möglich sein.

Laut Stadtverwaltung kennzeichnen Schilder die Fußgängerzone und klären auch über die Zufahrtszeiten auf. Poller werden demnach aktuell noch nicht berücksichtigt. „Diese Ausweitung der Fußgängerzone bringt hoffentlich ein noch besseres Miteinander in der Altstadt“, schreibt die Stadt Meersburg. Nach Projektende sei vorgesehen, mit den Bewohnern und Gewerbebetrieben einen Erfahrungsaustausch vorzunehmen.

Die Verkehrsberuhigung der Altstadt war im Bürgerbeteiligungsprozess 2018/2019 als einer der Schwerpunkte eingestuft worden. „Diese Verkehrsberuhigung wurde vom Gemeinderat 2019 beschlossen und in den Leitfaden ‚Meersburg 2030‘ aufgenommen“, berichtet die Verwaltung. Ursprünglich war auch die Unterstadt in die Planungen eingeschlossen. Anwohner und Gewerbetreibende hatten dieses Vorhaben aber immer wieder kritisiert.