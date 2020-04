von Jenna Santini jenna.santini@suedkurier.de

An der Steigstraße verändert sich etwas. Seit Ende November wird das Haus an der Nummer 26 saniert, in neuerer Zeit als Burgkeller, in der Stadthistorie als Domizil der St. Sebastiansbruderschaft bekannt, die es im 17. Jahrhundert gekauft haben soll. Die heutigen Besitzer sind Holger Knebel und Sara Kajak aus Nordrhein-Westfalen. Werden soll das Haus das, was es eigentlich immer schon war. „Oben wohnen, unten Gastronomie„, kündigt Holger Knebel an.

So entstehen in den oberen Stockwerken aktuell vier Wohnungen und in einem zweiten Bauabschnitt wird im Erdgeschoss ein gastronomischer Betrieb untergebracht. „Das wollen wir ab Herbst in Angriff nehmen“, sagt Holger Knebel bei einem Rundgang durch das Haus, das seinen Ursprung im Winter 1583/1584 hat.

Holger Knebel und Sara Kajak freuen sich über eine Kachel von einem alten Ofen. Sie soll in einen neuen Ofen integriert werden. | Bild: Santini, Jenna

Haus wird komplett unter Denkmalschutz gestellt

Noch in diesem Frühjahr sollen die Arbeiten im Außenbereich abgeschlossen sein, im Sommer wird dann der Innenbereich fertiggestellt. Die Bauherren werden selbst mit einziehen und die restlichen Wohnungen vermieten. Schon jetzt wohnen sie in der Stadt Meersburg und sind tagtäglich mit auf ihrer Baustelle, erbringen viele der Arbeiten in Eigenleistung.

Die Mittelalterstadt Meersburg hat es ihnen angetan. Vom Bruderschaftshaus wandert der Blick entweder hoch zur Burg oder runter zum See. Holger Knebel und Sara Kajak sind begeistert, outen sich als Mittelalterfans. Und das ist für das Haus an prominenter Stelle ein großes Glück. Denn sie regten selbst an, das komplette Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte der Denkmalschutz nur für das Erdgeschoss und den Felsenkeller dahinter gegolten. In beidem finden sich Tonnengewölbe – teils gemauert.

Doch Knebel und Kajak hatten beim Rückbau in den oberen Stockwerken weitere denkmalwürdige Elemente gefunden. Unter vielen Schichten von Baumaterial, das über die Jahrzehnte verbaut worden war, traten schützenswerte Balken, Decken, Wände und Einzelstücke wie etwa eine alte Ofenklappe zutage. Eine aktuelle Untersuchung der Bausubstanz bestätigte das Ganze.

Architektin Corinna Wagner in einem der oberen Stockwerke. Hier wurde die Decke bereits von den Arbeitern freigelegt. | Bild: Santini, Jenna

Architektin Corinna Wagner sagt: „Es sind so viele alte Befunde, die man durch die Verbauung der 60er nicht hatte sehen können.“ So war der Denkmalschutz Anfang der 80er Jahre nur für den unteren Bereich definiert worden. 25 Tonnen Schutt wurden bislang aus dem Gebäude geholt, darunter Tapeten, Dämmmaterialien und Geröll. Eine Wand habe vor der anderen Wand gestanden, erzählt Holger Knebel.

Die Klappe zu einem Ofen, der im Herrenzimmer stand. Dieser wurde von außen befeuert, um die Herrschaften nicht zu stören. | Bild: Santini, Jenna

In den 60er Jahren musste alles neu und glatt sein

Corinna Wagner erinnert daran, dass die 60er eine „Zeit des Aufbruchs“ waren. Alles sei neu und glatt, weiß und sauber gewesen. „Plötzlich war dieses Cleane in“, sagt die Architektin. Nach dem zweiten Weltkrieg war das Neue etwas Besonderes, das Alte taugte den Menschen nicht mehr. So wurde auch im ehemaligen Haus der St. Sebastiansbruderschaft all das zugebaut, was momentan wieder ans Tageslicht geholt oder einfach nur dokumentiert und dann konserviert wird.

Corinna Wagner sagt: „Man muss ein bisschen über sich selbst hinaus denken.“ Der Vorbesitzer hatte ihr zufolge eine Baugenehmigung, mit der er unter anderem das komplette Dach hätte abreißen können. In Zusammenarbeit mit der Firma Holzbau Schmäh wurde und wird das Dach, in dem alte Balken verbaut sind, allerdings saniert. „Es ist total folgerichtig, dass das Haus ein Denkmal ist und über uns hinaus erhalten wird“, meint die Architektin.

Gebäude an der Steigstraße stand seit 2011 leer

Seit 2011 hatte das Gebäude leer gestanden. Gekauft haben es die neuen Besitzer aus der Insolvenzmasse des Vorbesitzers. Nach einer kurzen Vorplanungszeit und mit einer parallel laufenden Voruntersuchung für das Denkmalamt starteten die Bauarbeiten. „Es gab Vandalismus und Zeitdruck technischer Art“, begründet Holger Knebel das enge Zeitfenster.

Corinna Wagner berichtet beispielsweise von großen Schäden an der Fassade, die mit Holz verblendet gewesen sei. An manchen Stellen sieht man beim Rundgang vom Inneren des Gebäudes direkt nach draußen auf die Umgebung. Doch auch das Zukünftige ist an dem Haus bereits zu erkennen: Das alte Fachwerk wird wieder herausgearbeitet. Holger Knebel und Sara Kajak wünschen sich, dass das Gebäude wieder ein Blickfang wird.

Holz für Balken im Winter 1583/1584 geschlagen

Sie freuen sich auf ein warmes Wohngefühl. „Das erlebt eine Renaissance“, ist Knebel überzeugt. Urs Müller von Holzbau Schmäh merkt jedoch lachend an: „Man muss mit Ungeradem leben können.“ Doch gerade das Ungerade, das Alte gefällt den Bauherren, die Müller als sehr engagiert lobt.

„Wir haben uns über jeden alten Balken gefreut“, sagt Holger Knebel. Mithilfe von dendrochronologischen Untersuchungen (Anmerkung: Das sind Untersuchungen des Holzes) konnten die meisten tragenden Balken, Deckenbalken, Wandbalken und Dachsparren auf den Winter 1583/1584 datiert werden.

Felsenkapelle aus dem Hochmittelalter Untrennbar mit dem Haus an der Steigstraße 26 verbunden ist die St. Sebastianskapelle. Sie findet sich im Felsen hinter dem Haus. Nach Angaben von Holger Knebel und Sara Kajak wurde sie wie das Gebäude Anfang der 1980er Jahre unter Denkmalschutz gestellt. In ihrer Zeittafel sprechen die beiden davon, dass die Kapelle im Hochmittelalter aus dem Felsen gehauen worden sei. Gefunden haben sie diese Zeitangabe im Buch „Meersburg im Mittelalter“ von Steven Roger Fischer. Ende des 13. Jahrhunderts sei sie als Gotteshaus geweiht worden. Sicher erwähnt sei sie im Jahr 1360. „Die St. Sebastianskapelle war das bevorzugte Gotteshaus der Fischer„, berichtet Holger Knebel. Eigentlich seien das Haus und die Kapelle eins. Doch die Kapelle gehört dem Land und darf nicht betreten werden. Die künftigen Bewohner des einstigen Hauses der St. Sebastiansbruderschaft kommen zumindest in den Genuss, den Außenbereich der Kapelle zu sehen.

Die Felsenkapelle soll im Hochmittelalter in den Stein gehauen worden seien. Sie gehört dem Land und darf nicht betreten werden. Einst soll sie das bevorzugte Gotteshaus der Fischer gewesen sein. | Bild: Santini, Jenna

Sie seien noch nass, also noch 1584 verbaut worden, schreiben die neuen Besitzer in einer Zeittafel: „Somit kann als das hauptsächliche Baujahr das Jahr 1584 als gesichert und mit den dendrochronologischen Proben nachgewiesene Baujahr gelten.“ Die Fundamente erscheinen noch deutlich älter: „Vermutlich 15. Jahrhundert. Die Fachwerkfassade zur Steigstraße hin ist vermutlich jünger.“ Die Mauern bieten im Vergleich zum Holz leider oft nur Anhaltspunkte, wie alt ein Gebäude ist. Schlüsse lassen sich beispielsweise über die Bauart ziehen.

Insgesamt ist das Haus ein Stückwerk, das es zu ergründen gilt. Auf jedem Stockwerk, in jedem Zimmer finden sich neue Hinweise auf eine längst vergangene Zeit – unter vielen Schichten zum Beispiel blaue Tapete aus dem 19. Jahrhundert. Anhand von Zeitungsausschnitten, die damals beim Tapezieren als Untergrund genutzt wurden, war diese Zuweisung möglich. Auch eine alte Kachel von einem Ofen tat sich im Geröll auf. Diese soll in einen neuen Kachelofen integriert werden, wie Holger Knebel und Sara Kajak verraten.

Die gefundene Kachel im Detail. | Bild: Santini, Jenna

Architektin über faules Holz: „Nässe war eingesperrt“

Viele Balken haben faulige Stellen. „Weil die Nässe eingesperrt war“, sagt Corinna Wagner. Dies sieht die Architektin oft, wenn moderne Materialien auf alte Bausubstanz drauf gebaut wurden. Als Beispiel zeigt sie Aluminiumfenster, an denen von außen auch noch Kleister sichtbar ist. Das Holz dahinter ist von der Feuchtigkeit zerfressen. Mit neuen Holzfenstern soll sich dem alten Zustand wieder angenähert werden.

Hier ist einer der angefaulten Balken zu sehen. | Bild: Santini, Jenna

Die einzelnen Balken setzt Holzbau Schmäh wieder instand. Faulige Stellen werden quasi herausgeschnitten und durch frisches Holz ersetzt. Balken, die bestehen bleiben können, werden einfach nur abgebürstet. An vielen sind alte Zimmermannszeichen zu sehen. Dabei handelt es sich um eine Zählfolge, die definierte, wo welche Balken hingehören, wie Urs Müller von Holzbau Schmäh erläutert.

Urs Müller von der Firma Holzbau Schmäh zeigt, wie die alten Balken saniert werden. Zerstörtes Holz wird durch neues ersetzt. Im Bild ist es an seiner hellen Farbe zu erkennen. Gut erhaltene, alte Balken bleiben dagegen bestehen. | Bild: Santini, Jenna

Nicht alle Balken werden sichtbar bleiben, etwa in den unteren Wohnungen. Dort müssen Brand- und Schallschutz unter die Decken. „Das ist die Mindestanforderung, die wir bringen müssen“, sagt Architektin Corinna Wagner. Dies sind die Fälle, in denen die alten Befunde dokumentiert und für die nachfolgenden Generationen konserviert werden. Von den oberen Stockwerken über das Dach und den Außenbereich führt der Rundgang an diesem Tag in das Erdgeschoss und den Felsenkeller.

Erdgeschoss nachträglich als Gewölbe gemauert

Von den 60er Jahren bis 2011 war im Torkelraum eine Gastwirtschaft untergebracht. „Früher war es ein eckiger Raum, der nachträglich gemauert wurde“, erläutert Holger Knebel. An den Gewölben finden sich Malereien von Lothar Rohrer. Sie zeigen die Geschichte von Bürgermeister Simon Weinzürn, der im Bodensee ertränkt worden sein soll.

Im Gewölbe des Erdgeschosses finden sich Bilder des Malers Lothar Rohrer. Sie zeigen den Tod von Bürgermeister Simon Weinzürn. | Bild: Santini, Jenna

Der an das Erdgeschoss anschließende Felsenkeller ist 22 Meter lang und gehörte der Literatur nach dem Fürstbischof von Konstanz. 1481 sei der Keller nachweislich erwähnt, schreiben Knebel und Kajak in ihrer Zeittafel. Bis zu einem neongelben Punkt an einer der Seitenwände gehört er ihnen. Der Rest ist im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Mit dem Land sei man im Gespräch, was in dem einstigen Weinkeller realisiert werden kann.

Der einstige Weinkeller gehört bis zu dem gelben Punkt an der linken Wand den Bauherren. Der Rest ist Eigentum des Landes. | Bild: Santini, Jenna

Viel Wissenswertes zum Haus mit der Nummer 26 lässt sich durch kirchliche Quellen oder wissenschaftliche Untersuchungen herausfinden. In seiner Freizeit liest Holger Knebel in Büchern oder Archivunterlagen über die Stadt Meersburg. Zahlreiche Quellen sind aber in lateinischer Sprache verfasst, bedauert er. Gerne würden Knebel und Kajak noch mehr erfahren.

Deshalb sammeln sie alte Dokumente und Fotos. „Wir wissen überhaupt nicht, wie das Haus vor 1940 aussah“, sagt etwa Sara Kajak. Corinna Wagner fügt hinzu: „Fotos waren extrem teuer. Fotografiert wurde, wenn jemand Wichtiges da war.“ Auch im Meersburger Stadtarchiv haben sie schon nach Fotos gesucht.

„Noch in 100 Jahren können Menschen hier wohnen“

So freuen sich Knebel und Kajak über weitere Erzählungen und Fotos über und von ihrem neuen Zuhause. Kontakt ist über den Briefkasten am Gebäude möglich. Die beiden versprechen, sich schnellstmöglichst zurückzumelden. Den Burgkeller haben sie in den Immobilienbestand ihres Familienunternehmens aufgenommen und dafür neue Immobilien abgegeben. Finanzielle Angaben, so hat es der Familienrat in der Vergangenheit beschlossen, geben sie nicht mehr heraus.

Das Haus an der Steigstraße habe in Verbindung mit der Historie einen langfristigen Wert. „Noch in 100 Jahren können Menschen hier wohnen“, sagt Holger Knebel voller Überzeugung. Die Sanierung beschreibt er als „ganz persönliche Entscheidung“. Am Denkmaltag dieses Jahres sollen die Bürger erstmals vor Ort Einblicke bekommen.

Der Rundgang fand noch vor Ausbreitung des Corona-Virus statt. Daher die Nähe auf den Bildern. Die Bauherren haben inzwischen mit einem Mangel an Atemschutzmasken zu kämpfen, wie sie vor Kurzem berichteten. Die Bauarbeiten laufen weiter.