Spritzig und kurzweilig präsentierte sich das 56. Bunte Schnabelgiere-Allerlei der Meersburger Narrenzunft in der Sommertalhalle. Keine Nummer sollte länger als eine Viertelstunde dauern, war die Vorgabe. Kanzleirat und Till Niklas Bergmoser reimte: „Till ist nach 15 Minuten still – egal wer das will.“ Gestrafft auf etwas mehr als vier Stunden, bot sich in 19 Nummern ein Feuerwerk an Unterhaltung: Sketche, Tänze und Akrobatik wechselten sich in lockerer Mischung ab. Neben Stadtgeschwätz und Kommunalpolitik wurden auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie aufs Korn genommen.

Während des Lockdowns zog es auch die Männer der Glonkegruppe in die Küche. | Bild: Lorna Komm

Lockdown mit ungeahnten Auswirkungen

Unter „Glonkekoller – Zwischen Zwangspause und Panik“ zeigten die Mitglieder der Gruppe verschiedenste Szenarien der Auswirkungen des Lockdowns. Angefangen von Gewichtszunahme, mit rollenden Augen auf wackelnden Bäuchen beim Tanz, Männern in der Küche bis hin zu dem Paartanz mit Ball, der das Publikum toben lies und die ersten Zugabe-Rufe brachte. Zugabe forderte das gut gelaunte Publikum in der voll besetzten Halle auch von der Lumpenkapelle „Die Baumeister“, die in „Back in Black“ den Männerchor wieder belebte. Die jungen Musiker, deren Erkennungszeichen Blaumänner und Bauhelme sind und die nur während der Fasnet auf den städtischen Gassen für gute Laune sorgen, überzeugten durch erstaunliche Stimmgewalt und Gesangskünste.

Stilecht beginnt die „Rocky Horror FZ Show“ mit Einfahrt eines Motorrads. | Bild: Lorna Komm

Motorrad rollt zum Grusical ein

Für die Zugabe zückten sie aber wieder ihre Instrumente und verschwanden anschließend zurück auf die Galerie, von wo aus sie den Abend musikalisch umrahmten. Ein musikalisches Potpourri hatte auch der Fanfarenzug auf dem Programm. Die Hits und Tänze der „Rocky Horror FZ Show“ zeigten die Höhepunkte des Kultklassikers in rasanter Abfolge. Natürlich durften hier stilecht die Einfahrt mit dem Motorrad und die passende Kostümierung nicht fehlen. „Alle absurden Elemente wurden in dem Grusical zusammengeführt“, hatte Claudia Raschke, die humorvoll durch den Abend führte, die Nummer angekündigt.

Claudia Raschke führt humorvoll durch das Programm. | Bild: Lorna Komm

Sparmaßnahmen im Altersheim – ohne Worte

„Wenn der Hexenbesen dem Rollator weicht“, sagte die Moderatorin die „SPA(R)maßnahmen“ der Hexengruppe an. Die Mitglieder zeigten urkomisch und leicht satirisch, wie Körperhygiene im Altersheim funktioniert, wenn die Materialien knapp sind und Waschlappen, Zahnpasta und Toilettenpapier geteilt werden müssen. Die Nummer funktionierte ohne Worte, die Mimik der Darsteller sprach für sich.

Stadtgeschehen unter der Lupe

Viele Worte dagegen fielen im Dachsbau der Familie Waibel-König. Die Familie, die „an der Einwohnerzahl der Stadt arbeitet“, stand mit drei Generationen auf der Bühne, wobei das Enkelkind mit Schnuller im Mund eher für Situationskomik zuständig war. Mit spitzer Zunge wurde das Stadtgeschehen aufs Tapet gebracht. Gemeinderäte und städtische Angestellte bekamen ihr Fett weg: „Das Rathaus – das Paradies der Ungeliebten“, ebenso wie die Themen Fußgängerzone, Bewirtung am See – „Was auch passiert in dieser Welt, der Unterstädtler macht sein Geld“ – oder Projekte. „Meersburg elektrisiert war so erfolgreich wie die Kampagne ‚The Länd‘“, sagte Opa Dachs alias Markus Waibel.

Teufel Monja Endres und Engel Sebastian Schmäh bekommen Unterstützung durch Teenager Katharina Schmäh (von links). | Bild: Lorna Komm

Himmel und Hölle: Vom Unterstadttor bis zur Kirche

Ähnlich spitzzüngig klangen auch die „Gespräche zwischen Himmel und Hölle“ von Teufel Monja Endres und Engel Sebastian Schmäh. Gemeinsam ging es auf den Highway to Hell, die Steigstraße vom Unterstadttor, dem Tor zur Hölle, bis hoch zur Kirche. Vorbei an der Touristinformation, wo sich Teufel Monja statt einer Eierlegenden Wollmilchsau lieber eine Bierbrauende Spätzlekuh wünsche. „Doch wenn der Teufel nichts mehr ausrichten kann, holt er sich eine Frau“, meinte Schmäh angesichts der Verstärkung der jungen Katharina Schmäh, die sich als Vertreterin ihrer Generation flapsig an den Boden klebte, neuen Schwung durch Influencer-Videos präsentierte und dem alten Engel ein Senioren-Navigationsgerät verschrieb, das nicht nur das Ziel der Reise anzeigt, sondern auch vermerkt, aus welchen Grund die Fahrt angetreten wird.

Titel für die 30 schönsten Fußgängerzonen

Eine Fahrt durch die Stadt hatten auch die barocken Blumendamen aus dem Stadtgarten hinter sich. Svenja und Henrike Rath lästerten über die Unterstadt, „das Meersburger Loch gibt es noch“, und schlugen die Stadt für die 30 schönsten Fußgängerzonen vor. Ebenfalls lustig sinnierten Karle und Frieda alias Karl-Heinz Keller und Hubert Weber im Schrebergarten über das Älterwerden, das Leben allgemein und den Fachkräftemangel, der sich auch auf der Internetseite der Knaben-Mädel-Divers-Musik während der Adventskalenderaktion gezeigt habe.

Der Narrensamen tanzt „Eine Woche Schnee“. | Bild: Lorna Komm

Zwischen all diesen Ausbrüchen an Wortwitz verzauberte der Narrensamen bei „Einer Woche im Schnee“ mit einer niedlichen Tanzeinlage, sorgte die Garde mit gleich zwei Tanzeinlagen für Unterhaltung, während der Jugendzirkus Berolino mit Akrobatik begeisterte. Die Akteure zeigten Showeinlagen mit dem Einrad, Seilspringen auf dem Medizinball und menschliche Pyramiden.

Narrenrat übt sich im Pyramidenbau

Eine solche Pyramide nach Hexenart wünschte sich auch der neue Zunftmeister Alex Wurster in seinem Traum vom folgsamen Narrenrat. Doch die als schwarze Kakerlaken verkleideten Narreneltern, Burgfräulein und andere Zunftspitzen folgten ihm fast gar nicht, sodass er das Allerlei beendete und alle zum Schunkeln des Schnabelgiere Walzers aufrief, bevor die Bar bis in die Morgenstunden öffnete.

Die Mitglieder des Narrenrats übten sich in einer Hexen-Pyramide. | Bild: Lorna Komm