Die weiterführenden Maßnahmen zur Hangsicherung in der Töbelestraße in Meersburg haben am Montag begonnen – und sollen voraussichtlich bis 16. November beendet sein. Ein Besuch auf der Baustelle.

Die Arbeiten am Töbelehang in Meersburg schreiten voran: Am Donnerstag konnten die ersten Gabionen am unteren Ende des Steilhangs fixiert werden. Sie sollen künftig dafür sorgen, dass die Erde bei Starkregen nicht weiter abrutscht. Denn genau das