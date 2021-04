von Jenna Santini und Lorna Komm

Der Brandgeruch liegt nach wie vor in der Luft. Am Montag und Dienstag brannte an der Kronenstraße in Meersburg ein Reiheneckhaus. In der Nacht auf Mittwoch leisteten Kameraden der Feuerwehr Meersburg zwölf Stunden lang Brandwache am Einsatzort. Glücklicherweise loderte das Feuer nach dem erneuten Ausbruch am frühen Dienstagmorgen nicht wieder auf.

Die Feuerwehr teilt mit, dass die Polizei das Gebäude wieder versiegelt habe: „Das Gelände um das Gebäude wurde mit Bauzäunen abgesperrt, da es einsturzgefährdet ist.“ Am Dienstagnachmittag hatten die Einsatzkräfte noch gehofft, dass das Mehrfamilienhaus zeitnah abgerissen werden kann.

Für die Bewohner sind viele Angebote zur Unterstützung bei der Stadtverwaltung und der Feuerwehr eingegangen. Entsprechendes berichtete Bürgermeister Robert Scherer im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Die Bewohner hätten teilweise kein Handy und keinen Ausweis mehr, verdeutlichte er die Lage der Betroffenen. „Aus der Bürgerschaft sind den ganzen Tag über tolle Hilfsangebote eingegangen“, erzählte Scherer.

Bevölkerung hilft mit Kleidern und Lebensmitteln

Die Betroffenen seien vorerst untergekommen. Die Bevölkerung habe mit Kleider- und Lebensmittelspenden geholfen. Die Verwaltung sei ebenfalls dabei, „schnellstmöglich und unkompliziert“ Hilfe zu organisieren. Scherer sprach den Bürgern und Mitarbeitern der Verwaltung seinen Dank aus.

Sein großes Lob richtete sich an die vielen Helfer von der schnellen Einsatzgruppe und an die unzähligen Wehrleute der eigenen und benachbarten Feuerwehren. Zum Zeitpunkt der Sitzung am Dienstag waren immer noch Wehrleute vor Ort im Dienst.