So etwas passiert nicht alle Tage: Wegen eines Unwetters ist am Dienstag ein Baukran in der Stefan-Lochner-Straße in Meersburg umgekippt. Dabei ist der Kran auf ein Haus gefallen. 20 Helfer waren am Mittwoch ganztags im Einsatz, um den Kran zu bergen. Der SÜDKURIER war vor Ort und hat die Aktion begleitet.

Bild: Mona Lippisch

Beim starken Unwetter am Dienstagnachmittag ist in Meersburg ein Baukran umgefallen. Der Kran, der seit etwa anderthalb Jahren in der Stefan-Lochner-Straße aufgebaut ist, stürzte dabei auf ein gegenüberliegendes Haus. Verletzt wurde beim Unfall