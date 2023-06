„Nun liegt unser Schatz in der Schatzkammer“, scherzt Edelbrand-Sommelière Silke Senft mit Blick auf die drei Fässer in dem historischen Burgzimmer. Kurz zuvor hat sie mit Ehemann Daniel Eck und Vater Herbert Senft die 750 Liter Single-Malt-Whisky eingefüllt und die Fässer verschlossen. Ab jetzt soll der Whisky ein Jahr lang in der Schatzkammer ruhen und reifen.

„Er wurde 2014 von meinem Vater destilliert“, informiert Silke Senf. Whisky müsse mindestens drei Jahre im Holzfass gelagert werden, sonst dürfe er die Bezeichnung nicht tragen. „Hier in der Schatzkammer soll er nun eine andere Geschmacksrichtung bekommen, sozusagen ein mystisches Aroma.“ Das sei der Grund, warum sie sich für die ungewöhnlichen Räumlichkeiten entschieden hätten, erklärt Silke Senft.

Während des Reifeprozesses werden nicht nur verschiedene Aromen aus dem Holzfass gelöst, sondern auch mit dem Sauerstoff aus der umgebenden Luft chemische Reaktionen ausgelöst. „Echte Whisky-Kenner sind ganz wild auf neue Aromen“, erzählt die Fachfrau. Trotz intensiver Recherchen habe das Team von keinem vergleichbaren Projekt gehört. „Damit produzieren wir wohl deutschlandweit den einzigen Burg-Whisky“, sagt Senft ein wenig stolz. Früher hätten sie schon mal ein Fass im Torf vergraben, aber normalerweise lagern ihre Fässer in der heimischen Destillerie in Rickenbach, einem Salemer Teilort.

Dort wächst auf fünf Hektar auch das Getreide, das die Familie für den Whisky anbaut, wie Herbert Senft anfügt. „Wenn wir schon eigenes Getreide haben, können wir auch Whisky daraus machen“, erzählt er, wie er „nach einigen Whisky-Sünden in der Jugend“ auf die Idee gekommen sei, selbst Whisky zu produzieren. Seit 2009 brenne er das goldene Elixier aus 100 Prozent gemälztem Getreide. „Es ist alles Natur pur“, sagt der Firmengründer. „Dadurch ist der Whisky nicht jedes Jahr gleich, aber das wäre ja auch langweilig.“ Abschließend zieht Herbert Senft zur Kontrolle noch eine letzte Probe aus dem Fass aus weißer amerikanischer Eiche, das in der Schatzkammer liegt. Die Fässer seien zuvor als Rotweinfässer in einem Weingut am Kalterer See in Südtirol genutzt worden, erzählt er.

Geschwister bringen neue Ideen mit

Die Kooperation mit der Burg entstand durch die neue Führungsriege. Seit Beginn des Jahres haben die Junioren der Familie Naeßl-Doms die Geschäftsführung und Leitung der Burg übernommen. Nach dem Tod von Burgherr Vizenz Naeßl-Doms 2018 hatte seine Frau Julia die Geschicke des Meersburger Wahrzeichens allein gelenkt, nun steigen die Kinder, die 28 Jahre alte Laura und der 25-jährige Maurits, vollends mit ein. „Aber Mama wird immer die Burgherrin bleiben.“ Nach Abschluss des Studiums bringt das Geschwisterpaar neue Ideen mit. Zukünftig sind Hochzeiten und Tagungen auf der Burg möglich und in den Räumen der Annette von Droste-Hülshoff rezitiert eine sanfte Stimme im Hintergrund die Gedichte der bekannten Lyrikerin. Doch man wolle zurückhaltend handeln, um das historische Ambiente auch für künftige Generationen zu erhalten, sind die beiden sich einig.

Zu den Neuerungen gehört auch, dass eben diese Schatzkammer, in der jetzt der Whisky lagert, künftig für Burgbesucher geöffnet wird. Bisher konnten diese sowie der frisch renovierte Renaissance-Saal nur bei Sonderführungen oder Veranstaltungen besichtigt werden. Nach den letzten Arbeiten sind die Räumlichkeiten spätestens ab Juli im Rahmen des normalen Rundgangs zu sehen, ebenso wie die dort lagernden Whisky-Fässer. „Das ist unserer Fürstbischöfe würdig“, kommentiert Laura Naeßl-Doms. „Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch einen gegönnt hätten“, sagt sie schmunzelnd. Je nach Größe werden 1000 bis 1500 Flaschen der limitierten Auflage des Whiskys aus der Burg im nächsten Jahr abgefüllt.