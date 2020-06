Angestoßen hatte die Diskussion Peter Schmidt (CDU) mit seiner Bitte, im Mitteilungsblatt dazu aufzurufen, Müll und Unordnung zu vermeiden. Außerdem stünden manche Mülleimer tagelang auf den Wegen und Straßen herum. Man sei jetzt mitten in der Saison und man müsse gegen diesen „Wildwuchs“ angehen, fand Schmidt. Der Bürgermeister pflichtete ihm bei: „Ich seh‘s genauso.“ Man werde Schmidts Anregung aufnehmen. Scherer berichtete: „In der vorigen Woche musste das Ordnungsamt eine Haltersuche starten, weil ein Mülleimer vergessen wurde.“

Scherer: „Geht man daheim genauso mit seinem Müll um?“

Scherer äußerte sich auch verärgert über liegengelassenen Müll. Man habe extra neue städtische Müllcontainer mit einem Fassungsvermögen von je 1000 Litern angeschafft. Er frage sich manchmal: „Geht man daheim genauso mit seinem Müll um?“ Viele Bürger, darunter auch Geschäftsinhaber, deren Verpackungsmüll zum Problem beitrage, meldeten sich bei der Verwaltung und auch bei ihm persönlich mit der Aufforderung: „Stadt, mach mal!“

Dabei, so Scherer, fände er es „schön, wenn man sich auch mal an die eigene Nase fassen würde“. Umso erfreulicher finde er Eigeninitiative. So berichtete er von einem Ehepaar, das an der Promenade mit einem gelben Sack Müll, „auch aus ihrem Betrieb“, eingesammelt habe. „Tolle Sache“, meinte Scherer und wies darauf hin: „Gelbe Säcke können auch am Bauhof abgegeben werden!“

Meersburg Neues Parkdeck in Meersburg aus der Vogelperspektive betrachtet Das könnte Sie auch interessieren

Christian Herter (Umbo) fragte, ob es keine Regelung zu Einwegverpackungen gebe oder ob nicht ein Pfandsystem möglich sei. Scherer sagte, seine öffentliche Antwort laute: „Mir ist keine Regelung bekannt.“ Er ließ aber durchblicken, dass ihn diese Thematik beschäftigt. Tübingen hat als erste deutsche Stadt eine Verpackungssteuer beschlossen, die ab 2021 fällig wird.