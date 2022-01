„Mit dem Klischee vom brutalen und blutrünstigen Metzger will ich aufräumen“, sagt Julia Greinwald. Im November hat sie zusammen mit drei weiteren Gesellinnen und 20 Gesellen ihres Kurses in der Fleischerschule Landshut die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Weil so viel Frauenpower in dem Männerberuf selten ist, hat sich die 20-Jährige zum Ziel gesetzt, mehr junge Frauen dazu zu motivieren, den Metzgerberuf zu erlernen.

Praktikum gab den Ausschlag für den Beruf

Als die Stettenerin vor fünf Jahren ein Praktikum in dem Konstanzer Familienbetrieb Otto Müller absolvierte, wo auch ihr Vater angestellt war, sei sie gleich angetan gewesen von der Vielseitigkeit des Fleischerhandwerks. Es könne Neues kreiert und beispielsweise beim Herstellen neuer Wurstsorten mit Gewürzen experimentiert werden. Hinzu kommen für Greinwald die unterschiedlichen Arbeitsbereiche wie Produktion, Küche oder Verkauf sowie die guten Aufbau- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Weiterbildung zur Fleisch-Sommelier geplant

Sie selbst hat sich gleich nach der Meisterprüfung schon für eine Weiterbildung zur Fleisch-Sommelier angemeldet. Sie erhofft sich, über die Zusatzqualifikation vertiefende Einblicke in das erlernte Handwerk zu bekommen. Neben Schlacht-Gewürz- und Ernährungskunde geht es bei der mehrwöchigen Fortbildung auch um aktuelle Zuschnitte und Sensorik. Obwohl sie den Meisterbrief in der Tasche hat, noch etwas dazu zu lernen, gefällt ihr. Es geht ihr darum, ihre Kunden noch besser beraten zu können, sowie um das „eigene Wachsen“, wie sie im Gespräch erklärt.

Wie es um den Frauenanteil und das Metzgerhandwerk allgemein steht Aktuell erlernen gemäß Rainer Gössl, Obermeister der Innung, 13 junge Menschen das Fleischerhandwerk. Melissa Meloncelli aus Überlingen ist momentan die einzige weibliche Auszubildende. Von 30 Metzgermeistern im Bodenseekreis sind derzeit drei Frauen. Gössls Tochter Katrin ist eine von ihnen. Dass die 27-Jährige nach Abitur und BWL-Studium in seine Fußstapfen getreten ist, freut Gössl sehr. Die Nachfolge seines Tettnanger Familienbetriebs ist damit gesichert. Bei anderen Betrieben sieht das weniger rosig aus. Als Gössl 1996 den Innungsvorsitz übernahm, waren es noch 27 Innungsbetriebe im Kreis. Bis heute haben ihm zufolge davon nur elf Betriebe plus drei Filialen überlebt. Die Gründe für das Fleischerei-Sterben sind dabei nicht nur in der Nachfolgesorge und im Fachkräftemangel zu suchen. „Die gesamten Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr, das treibt die Kosten in die Höhe“, sagt Gössl. Als Beispiel nennt er immer mehr gesetzliche Auflagen und Dokumentationen sowie die EEG Umlage, die von den Handwerksbetrieben komplett bezahlt werden müsse. Viele Industriebetriebe seien hingegen befreit. Problematisch sieht der Obermeister auch die Steigerungen bei den Einkaufspreisen bei Verpackungsmaterial (Papier), Metall sowie Gewürzen und Därmen. Ganz zu schweigen von den „extremen Kosten durch die Pandemie durch Test- und Maskenpflicht für alle Mitarbeiter“. Das Ausbluten des Handwerks sieht der Innungsmeister ebenfalls in der hohen Arbeitsbelastung der Metzgerei-Inhaber begründet. Eine 60-Stunden Woche sei für die Geschäftsinhaber unter anderem wegen der Bürokratie keine Seltenheit. Dass das Metzgerhandwerk oft kein gutes Image hat, liegt nach Gössls Ansicht viel an skandallastiger Berichterstattung. Es werde dabei nicht unterschieden zwischen Industrie und Handwerk. Skandalöse Arbeitsbedingungen, über die berichtet worden sei, hätten immer große Schlachtereien mit einem hohen Anteil an Leiharbeitern betroffen. Um geeigneten Nachwuchs für spätere Fachkräfte zu gewinnen, stellt Gössls Tochter Katrin zweimal jährlich in den Abschlussklassen den Metzgerberuf vor. Darüber hinaus wird auf Azubimessen und über Social-Media-Kanäle geworben.

Meisterin Katrin Gössl (rechts) sowie ihre Frickinger Fleischerkolleginnen Theresa Hügle aus Frickingen und die Überlingerin Melissa Meloncelli stehen voll hinter dem Fleischerberuf. | Bild: Susanne Pokrop

Was sie vegetarischen Kunden anbieten würde

Greinwald sagt von sich selbst, sie liebe Fleisch und den Umgang damit. Das Zubereiten von Fleischgerichten zu Hause überlässt sie aber meist noch ihrer Mutter Karin. Vegetarische Speisen lässt sich die Fleischliebhaberin manchmal schmecken, zum Beispiel als Salatmahlzeit. Ob sie sich vorstellen kann, in einer eigenen Metzgerei einmal vegetarische Wurst anzubieten? Greinwald lächelt. Wurstwaren in rein vegetarischer Form will sie nicht herstellen. Sie würde vegetarischen Kunden in einem eigenen Geschäft dann eher Gemüsespieße oder Gemüsebratlinge anbieten. Die Nachfrage nach fleischlosen Lebensmitteln muss nach ihrer Ansicht auf jeden Fall bedient werden. „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, hat schon mein früherer Konstanzer Chef immer gesagt“, unterstreicht sie die Überzeugung, Trends mitzumachen.

Daran, sich selbstständig zu machen in ihrem Beruf, denkt Greinwald derzeit aber noch nicht. Im Moment arbeitet sie in der Metzgerei-Abteilung eines Edeka-Marktes in Uhldingen-Mühlhofen. Gesundheitliche Einschränkungen nach einem schweren Motorradunfall zwingen die junge Fleischermeisterin, ihre Zukunft in kleineren Schritten zu denken. Zuerst will sie körperlich wieder ganz fit werden. Momentan darf sie aufgrund ihrer Verletzung maximal zehn Kilo heben.

Akzeptanz für kompetente Frauen in der Branche

Dass der Fleischerberuf körperlich anstrengend ist, verheimlicht sie nicht. So eine Schweinehälfte wiege einiges. Ebenso das Zerlegen einer kompletten Rinderkeule. Hilfe gebe es aber durch technische Hilfsmittel. So könnten die Tierhälften beispielsweise per Rohrbahn verschoben oder mittels Hubwagen transportiert werden. „Auch die männlichen Kollegen helfen“, freut sich Greinwald. Die Akzeptanz von kompetenten Frauen in dem Handwerksberuf, der lange ein reiner Männerberuf war, wächst Greinwalds Ansicht nach immer mehr, insbesondere bei der jüngeren Metzgergeneration. Allerdings müsse Frau dafür auch zeigen, dass sie ihr Handwerk verstehe.