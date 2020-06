Die letzten Wochenenden hätten den Drang der Menschen nach draußen, besonders bei schönem Wetter, schon angedeutet. „Dies haben wir am vergangenen Wochenende verstärkt in Meersburg gesehen“, erläutert Scherer und macht deutlich, dass man in seiner Stadt aktiv wurde: „Unser Gemeindevollzugsdienst war mit Hinweisen auf die Abstandseinhaltung sehr präsent und konnte so manchen Gast von der Einhaltung überzeugen.“

Indes setzt er weiter auf die Vernunft, wie er es schon rund um Ostern und mit Blick auf die ersten sonnigen Wochenenden getan hatte: „Jeder von uns allen hat die Eigenverantwortung gegenüber sich selbst und den anderen Menschen, um die Abstände zu wahren.“ Man könne nicht immer alle anderen dafür verantwortlich machen.

Gemeindevollzugsdienst kann nicht überall präsent sein

Und die Kapazitäten des Gemeindevollzugsdienstes sind begrenzt: „In einem aufenthaltswertem Gebiet, was unsere Altstadt ist, kann man nicht überall gleichzeitig präsent sein, um einzuschreiten. Daher nochmals: Die Eigenverantwortung ist ein wichtiges Instrument zur Eindämmung der Ausbreitung.“