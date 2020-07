Über einen Gastro-Betrieb „mitten auf der Strandpromenade“, der gegen die Corona-Verordnung verstoße, weil er nur „20 cm-Abstände“ einhalte, klagte Michael Dörr (FDP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter „Verschiedenes“. Da müsse man mal durchgreifen und ein Exempel statuieren, meinte Dörr. Bürgermeister Robert Scherer sagte: „Unsere Leute sind so geschult, dass sie aufklären.“ Man werde auch weiter „versuchen, die Leute aktiv hinzuweisen“ auf die Regeln. Bußgelder verhängen dürfe die Stadt nicht, und die Polizei verfüge natürlich auch nur über eingeschränkte Kapazitäten und könne nicht überall sein. Julia Naeßl-Doms (CDU) sagte, so ein Verhalten – vor allem auch, wenn es nicht geahndet werde – sei ungerecht den Leuten gegenüber, die die vorgeschriebenen Abstände einhielten. Boris Mattes (SPD) hatte eine Idee: Wenn der Betreffende sich weiter uneinsichtig zeige, dann könne ihm die Stadt doch androhen, 2021 keine Sondernutzungserlaubnis zu erteilen.