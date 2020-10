Die Erstkommunionfeiern in Meersburg konnten wegen der Corona-Pandemie nicht am Weißen Sonntag stattfinden. Die Erstkommunionkinder Emil Böttcher, George Ferenczi, Annabel Herter, Emil Mattmann, Elia Meyer, Luisa Oswald, Jana Reußner, Fabian Schmäh, David Schneider, Laura Schwandt, Rebecca Sharbat, Eva Sigel, Zofia Singh, Leon Stegmaier, Timo Strack, Franz Wrzesinsky hatten daher ihren großen Tag erst kürzlich, teilt Pfarrer Matthias Schneider mit.

In zwei nacheinander stattfindenden Gottesdiensten wurden die Kinder nicht wie gewohnt am neuen Schloss, sondern am Klosterkeller abgeholt. Dafür war bei der Abholung neben den Ministranten mit Fahnen und Kreuz auch die „Kinderfahne“ mit der Darstellung des letzten Abendmahles dabei. Diese wird stets von Fridolin Ruther vorangetragen, der dieses Amt von seinem Großvater übernommen hat.

Beide Gottesdienste wurden musikalisch gestaltet von einer Schola aus Sängerinnen und Sängern der Gruppe „unterwegs“ und des Kirchenchores Meersburg unter der Leitung von Cornelia Lenhardt sowie dem Organisten Thomas Hössler.

Motto: „Komm, bau ein Haus“

Die Gottesdienste und auch die ganze Kommunionvorbereitung standen nach Angaben von Pfarrer Schneider unter dem Motto: „Komm, bau ein Haus – lass uns lebendige Steine sein.“ In erfrischender Weise hätten die Kinder mit ihm zusammen, so Schneider, dieses Motto erläutert und ihren Stein ins Haus der Gemeinschaft, das von Eltern gestaltet worden war, eingebaut. Dabei habe man auch viel über das Gemeindeleben und die wesentlichen Punkte der Erstkommunionvorbereitung erfahren können.

Verantwortlich für die Kommunionvorbereitung in der ganzen Seelsorgeeinheit war Gemeindereferentin Claudia Berliner. Mit Gruppenbegleiterinnen und Gruppenbegleitern hatten die Kinder nicht nur gemeinsame Gruppenstunden zur Vorbereitung, sondern auch einen gemeinsamen Nachmittag aller Kommunionkinder in der Großgruppe und wöchentliche Wegegottesdienste, die sie mitgestalten durften.