von Lorna Komm

Die Seewasserentnahmeleitung ist an drei Stellen unterspült und hängt frei. Dies teilte Alexander Belard, Ansprechpartner des Stadtwerks am See, dem Gemeinderat zuletzt mit. „Die über 60 Jahre alte Leitung ist die einzige Entnahmeleitung“, erklärte Belard, wenn da was passiere, dann habe die Stadt kein Wasser mehr.

Es handele sich um ein klassisches Seewasserwerk, erläuterte er die Funktion. Aus 54 Meter Tiefe werde das Seewasser mittels Pumpen entnommen, durchlaufe mehrere Filter und Zwischenbehälter, bis es desinfiziert im Hochwasserbehälter am Trielberg gespeichert werde. Die Seewasserentnahmeleitung sei etwa 300 Meter lang.

Leitung hängt an drei Stellen frei

Bei einem Kontrolltauchgang des Stadtwerks am See sei festgestellt worden, dass die Leitung an drei Stellen frei hänge. „Normalerweise liegt die Wasserleitung fest auf dem Bodenseegrund“, sagte Belard. Im Laufe der Zeit sei sie wohl unterspült worden. „Im längsten der drei Bereiche hängt sie auf etwa 40 Meter frei.“ Mittels in den Seegrund eingerammten und verankerten Stahldalben könnte die Leitung variabel an Traversen und Gewindestangen aufgehängt werden.

Dadurch könne bei weiteren Veränderungen am Seegrund jederzeit nachjustiert werden, erklärte der Experte. Eine solche Maßnahme sei auch schon an einer anderen Seewasserleitung vorgenommen worden, das System sei erfolgreich, so Belard. Auf Nachfrage aus dem Rat erklärte er, dass für die Bohrungen selbstverständlich eine wasserrechtliche Genehmigung eingeholt werden müsse und natürlich auch regelmäßig weiter getaucht und kontrolliert werden müsse.

Wasser im Hochbehälter reicht einen Tag

Christian Herter (Umbo) fragte, wie lange in Notfall das Wasser im Hochbehälter reichen würde. Belard antwortete: „Laut Regelwerk einen Tag, im Winter vielleicht anderthalb Tage.“ Sollte die Leitung also kaputt gehen, müssten Tankwägen zum Einsatz kommen. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass das THW provisorisch Rohre in die Tiefe lege.

Boris Mattes (SPD) interessierte sich für die Lebensdauer einer solchen Leitung und für die Kosten einer neuen, insbesondere weil das Gesamtgutachten für die Wasserversorgung noch ausstehe. Belard antwortete, dass die Seewasserleitungen etwa 60 bis 70 Jahre hielten, die in Meersburg aber laut Tauchern „optisch gut aussehe“. Eine neue Leitung habe zuletzt etwa eine Million Euro gekostet, Genaueres sei bei den aktuellen Preisentwicklungen nicht zu sagen.

Beeinflusst die Quagga-Muschel die Wasserqualität? Mehrere Fragen betrafen auch den Befall der Wassertechnik durch die Quagga-Muschel. Belard gab zu, dass die Muschel massive Probleme bereite, es werde weiter geforscht, was helfen könne. Versuche würden gerade mit Kupferkörben unternommen. Eine Auswirkung auf die Qualität des Wassers habe sie nicht, aber wenn ein Saugkorb mit Muscheln zugesetzt sei, erfordere es mehr Energie, um die Pumpen zu betreiben.

Markus Waibel (FWV) erkundigte sich, ob Daisendorf und Stetten an der Sanierung finanziell beteiligt werden könnten, da diese auch an die Trinkwasserversorgung angeschlossen seien. Kämmerin Heike Sonntag antworte, an Unterhaltungsmaßnamen seien die Gemeinden durch den Wasserpreis angekoppelt. Die Kosten für die Unterhaltungsmaßnamen wurden auf rund 173.000 Euro beziffert. Der Gemeinderat stimmte der Unterfangung der Seewasserentnahmeleitung mit einer Enthaltung zu.