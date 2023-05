Der Lärmaktionsplan und die damit einhergehenden Tempo-30-Zonen können nun umgesetzt werden, wie Bürgermeister Robert Scherer im Gemeinderat berichtete. Das Landratsamt folgte den im Dezember 2021 beschlossenen Geschwindigkeitsbegrenzungen vollumfänglich. Die Daisendorfer Straße wird damit durchgehend von der Ampel an der Einmündung der Stettener Straße bis hoch zum Kreisverkehr am Allmendweg ganztägig zur Tempo-30-Zone. Von 22 bis 6 Uhr wird die Geschwindigkeit in der Stettener Straße von der Ampel bis zum Kreisverkehr am östlichen Ortsausgang auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Eine nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung wird auch in der Mesmerstraße von der Einmündung Stettener Straße bis zum Allmendweg gelten. Die Straßenverkehrsbehörde hatte die Maßnahmen eingehend geprüft, was zur Verzögerung der verkehrsrechtlichen Anordnung führte. Auf eine baldige Umsetzung durch die Verkehrsbehörde werde gehofft, sagte Bürgermeister Scherer.