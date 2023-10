Meersburg vor 2 Stunden

Ladendieb stößt Marktleiter um und flüchtet

Unerkannt flüchten konnte ein Ladendieb, der am Mittwoch gegen 11.45 Uhr vom Marktleiter beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt an der Daisendorfer Straße ertappt worden ist, teilt die Polizei mit.