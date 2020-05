Nach sechswöchigem Digitalunterricht kehrt wieder Leben in die Kunstschule Bodenseekreis ein. Zunächst öffnet sie im Bereich der Akademie- und Fachhochschulvorbereitung, denn hier stehen für die Studierenden demnächst Mappenprüfungen und Eignungstests an zahlreichen Hochschulen an, wie die Schule mitteilt. Denn es sei die Zielvorgabe des zweisemestrigen Vorstudiums Gestaltung, Interessenten mit Abitur oder Fachhochschulreife zu einem künstlerischen Studium zu führen, wie freie Malerei, Kommunikationsdesign, Industrie-, Medien- oder Mode-Design, Kunsterziehung, Kunsttherapie, Bühnenbild oder Architektur.

Räume mit maximal zwei Personen belegt

Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, werden Atelierräume mit maximal zwei Personen belegt, sodass der geforderte Abstand von eineinhalb Metern gewährleistet ist. Jeder Studierende benutzt nur sein eigenes Werkzeug, Türen bleiben möglichst geöffnet. Auch Computer werden nur von je einer Person benutzt, Hand- und Oberflächenhygiene seien selbstverständlich, heißt es weiter.

Geselliges und gemeinschaftliches Arbeiten fehlen

Dies alles falle in der Kunstschule nicht leicht, wo es hier doch sonst so familiär zugehe und freundschaftliche Umarmungen, gegenseitiges „Über die Schulter schauen“, gemeinschaftliches Arbeiten und gesellige Mittagspausen in der Gemeinschaftsküche zum Alltag gehörten. Dies werde in den nächsten Wochen nicht möglich sein.

Bewerbungsmappen sollen fertiggestellt werden

Wie die Schule schreibt, freuen sich die Studierenden und auch deren Dozenten dennoch, dass der Präsenzunterricht weitergeht, dass Bewerbungsmappen fertiggestellt, begutachtet und abgesendet und Eignungstests geübt werden können. So werde hoffentlich auch in diesem Jahr jeder Student des Vorstudiums im Herbst sein Wunschstudium beginnen können.