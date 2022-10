von Lorna Komm

Hans-Peter Kunemann war mit seinen Schnitzereien aus Holz das dritte Mal auf dem Markt. „Ich habe noch nie erlebt, dass so früh so viel los war“, sagte der Inhaber der Bermatinger Holzwerkstatt erstaunt.

Dekoratives und Nützliches aus Holz verkauft der Bermatinger Hans-Peter Kunemann. | Bild: Lorna Komm

Schon vor der eigentlichen Mittagszeit bildeten sich auch am Grillwurststand der Knabenmusik lange Schlangen. Die Jungs und Mädchen des städtischen Jugendorchesters sind sonst eher für ihren Kuchenverkauf bekannt, verkauften dieses Mal aber Grillwurst mit Brötchen und Currywurst in selbst gemachter Soße.

Lange Schlangen gabe es am Bratwurststand der Knabenmusik. | Bild: Lorna Komm

Erstmalig spielte auch die Stadtkapelle Meersburg ein kleines Konzert vor dem Schloss. Ebenfalls zum ersten Mal war der Winzerverein mit einem Stand auf dem Herbstmarkt vertreten. Geschäftsführer Martin Frank freute sich, dabei seien zu können. „In den vergangenen Jahren hat es vom Ablauf her nicht gepasst“, erklärte er. Sonst seien die Winzer um diese Zeit noch mit dem Ende der Lese und der Verarbeitung der Trauben beschäftigt.

Dieses Jahr habe die Weinlese früher begonnen und sie hätten die günstige Gelegenheit genutzt, sich auf dem Markt zu präsentieren. Kurzfristig räumten sie an ihrem Stand einen Platz frei für eine kleine Küchengerät-Vorführung. Silke Keller aus der Winzerfamilie verteilte heiße Kürbiscremesuppe als kostenloses „Probiererle“.

Martin Frank, Silke Keller und Zlenko Krizancic (von links) bieten am Stand des Meersburger Winzervereins edle Weine und cremige Kürbissuppe an. | Bild: Lorna Komm

Am Nachbarstand des Winzerhofs Löhle beriet Ralf Löhle über seine prämierten Destillate und schenkte Kostproben seiner neuesten Kreation, einem Traubenlikör, aus. Seine Mutter Helga zapfte derweil frisch gepressten Apfelsaft und verkaufte Birnen von den heimischen Bäumen. Die Meersburgerin Margot Brommont kaufte drei Birnen bei ihr. „Ich lebe allein“, erzählte die rüstige 92-Jährige, „da braucht man nicht viel.“

Margot Brommont (rechts) deckt sich auf dem Herbstmarkt mit verschiedenen Lebensmitteln ein. Hier kauft sie frische Birnen am Stand vom Meersburger Winzerhof Löhle bei Ralf und Helga Löhle. | Bild: Lorna Komm

Zuvor hatte sie am Gemüsestand von Eva Bruttel eine Handvoll roter Zwiebeln gekauft. Die als Höri-Bülle bekannte milde Zwiebel, mit zartem Aroma verwendet Brommont für ihren Feldsalat. „Und für meine Tochter und meinen Schwiegersohn habe ich Pralinen bei Marcellus gekauft“, verriet die Altstadtbewohnerin und zeigte auf den gegenüberliegenden Stand von Konditor Keck.

Heimisches Obst und Gemüse hatte Eva Bruttel kunstvoll dekoriert. | Bild: Lorna Komm

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten gab es zudem Handwerkliches. Selbstgeflochtene Körbe, handgestrickte Mützen und Handschuhe oder auch schon die ersten weihnachtlichen Dekorationsstücke aus Holz. Eine Stunde nach Marktöffnung startete auch der verkaufsoffene Sonntag in den Geschäften. Diese lockten mit zahlreichen Sonderaktionen. So gab es vor „Omas Kaufhaus“ Backtipps für traditionelle Springerle. Diese konnten vor Ort verkostet werden.

Bei „Gold und Form“ hatte Inhaberin Freia Scheerer für den Aktionstag des Handels- und Gewerbevereis „Aktiv für Meersburg“ kostenlose Äpfel besorgt. Sie war ebenfalls erstaunt über den frühen Besucherzulauf. Die Leute seien begeistert vom Herbstmarkt, habe sie schon vielfach gehört. Und gut gelaunt und romantisch gestimmt scheinbar auch: „Ich hatte heute Morgen schon eine spontane Trauring-Beratung“, sagte Scheerer und lachte.