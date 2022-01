von Lorna Komm

Ob modern oder barock, ob klein oder groß. Krippen mit Figuren aus Stoff, Holz oder Stein: Dutzende von szenischen Darstellungen der Geburt Jesu zeigen auf dem Krippenweg der Seelsorgeeinheit Meersburg eine enorme Vielfalt. In den Pfarreien Meersburg, Hagnau, Seefelden, Kippenhausen und Immenstaad sind diese zu den Öffnungszeiten der Kirchen zu sehen. Aber teils auch unabhängig von der Uhrzeit im Außenbereich oder in einigen Schaufenstern. Im Folgenden ein bebilderter Überblick:

Die legendäre Bürgerkrippe in der katholischen Stadtkirche. Meersburger Bedeutende Bürgerinnen und Bürger tragen als Attribute zum Jesuskind, was ihr tägliches Leben ausmachte. Hier einen Vorfahr verewigt zu haben, gehört für einheimische Familien dazu. | Bild: Lorna Komm

Wo Bürger, die einst real lebten, als geschnitzte Darsteller dem Jesuskind huldigen

In Meersburg präsentiert die katholische Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung die berühmte Bürgerkrippe und vier weitere szenische Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. In der großen Bürgerkrippe schlüpfen ehemalige Bürgerinnen und Bürger der Stadt in die Rollen der Hirten und der drei Könige. Menschen, die in ihrem Beruf oder durch ihre Stellung Spuren hinterlassen haben, machen sich nun in geschnitzter Form auf dem Weg zum Kind, dessen Geburt die Welt veränderte. Vertreten ist das ganze Berufskaleidoskop der Stadt aus dem 20. Jahrhundert. Geschaffen wurde die Szene von den Künstlern Josef Ehinger, Berthold ,,Bertie“ Brandes (beide Meersburg), Peter Früh (Neufrach) und Hans-Georg Benz (Owingen).

Eine kleine Szene im Außenbereich. Zu sehen im Garten auf dem Kirchplatz neben der Meersburger Stadtkirche. | Bild: Lorna Komm

Im Fenster der Tourist-Info gibt es Wachsfiguren

Eine weitere Krippe gibt es in einem Garten am Kirchplatz zu entdecken. Dann ist im Fenster der Tourist-Info eine Wachsfigurenkrippe aufgestellt. Außerdem wartet im Pfarrhaus eine Krippe aus Naturholzfiguren auf die Spaziergänger auf dem Krippenweg und im Pfarrzentrum St. Urban ist eine Bildhauerkrippe aufgestellt.

Hinter Glas: Bekleidete Wachsfiguren im Fenster von der Meersburger Touristinformation. | Bild: Lorna Komm

Moderne Tonkrippe an historischem Ort

Mehrere Krippen zu bieten hat auch die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen in ihren Teilorten. Die bedeutendste katholische Pfarrkirche befindet sich im kleinen Seefelden. St. Martin gehört zu den ältesten Kirchen der Region. Erstmals urkundlich erwähnt wird sie 1165. Für die Geschichte, dass hier schon im siebten Jahrhundert der heilige Gallus die Messe las, gibt es indes ebenso wenig fundierte Quellen wie für die Sage, dass Gallus um 613 die angeblich „vom bösen Geist besessene“ Tochter des in Überlingen residierenden Alemannenherzogs Gunzo im Christentum unterwies und heilte. Hier, in Seefelden, wartet eine zeitgenössische Tonkrippe auf die Krippenweg-Spaziergänger.

Evangelische Laetare-Gemeinde zeigt Eglifiguren

In gut zu Fuß zu erreichenden Unteruhldingen, etwa eineinhalb Kilometer entfernt, gibt es in der dortigen Kapelle St. Quirinus Klein Bethleheim, das mit Lindenholzfiguren aufgebaut ist. In Oberuhldingen dann präsentiert die dortige evangelische Laetare-Gemeinde einen Krippenweg mit Eglifiguren, das sind die kleinen Gestalten ohne Gesichter, die der Interpretation des Betrachters allen Raum lassen. In der Filiale der Sparkasse Salem-Heiligenberg gibt es eine Böhmische Naturholzkrippe für die Krippenfreunde und im Pfarrheim ist eine Oberschwäbische Landschaftskrippe aufgebaut. Schließlich wartet in der Mühlhofer Kirche Maria Königin eine moderne Krippe auf ihre Entdeckung.

Im Schaufenster der Sparkasse Oberuhldingen ist die Böhmische Naturholzkrippe des Bildhauers Frantisek Gajda zu betrachten. | Bild: Lorna Komm

Schon Dichterpfarrer Hansjakob schrieb vom Krippeleschauen

Im Winzerdorf Hagnau, in Meersburgs Nachbarort, überragt der spätgotische Bau der katholischen Kirche St. Johann Baptist mit dem 48 Meter hohen Turm das Dorf als Wahrzeichen. Drinnen ist ein Heiliglandpanorama zu sehen und wer sich hier umschaut, wandelt gar auf literarischen Spuren. Von 1869 bis 1883 war die Kirche die Wirkungsstätte des Dichterpfarrers Heinrich Hansjakob (1837 bis 1916) und in seinem Buch ,,Aus meiner Jugendzeit“, erschienen 1880, beschrieb er das Krippeleschauen in seiner Geburtsstadt Haslach.

Eine weiter Krippe gibt es im Pfarrhof, genauer gesagt an der Lourdes-Grotte, dort ist eine volkstümliche Krippe aufgebaut. Im Pfarrhaus selbst, wo Hansjakob einst lebte, ist eine barocke Krippenszene eingerichtet. Im nahen Pfarrheim schließlich gilt es, eine große Krippenlandschaft zu entdecken.

Des weiteren gibt es sechs Stationen in Immenstaad und auch in der Kirche in Kippenhausen ist eine Landschaftskrippe aufgebaut. Der Krippenweg ist bis zum 6. Januar komplett zu sehen. Die Stationen in den Kirchen bleiben mindestens bis zum 23. Januar zugänglich.