von Lorna Komm

Krippen unterschiedlichster Epochen sind derzeit in der katholischen Stadtkirche in Meersburg ausgestellt. Bei einem Rundgang erzählt Pfarrer Matthias Schneider viele Details über die Entwicklung der Darstellung rund um Jesu Geburt. Die älteste Darstellung von Maria und Josef im Stall datiert aus dem vierten oder fünften Jahrhundert.

Die älteste Darstellung der Weihnachtsgeschichte stammt aus dem vierten oder fünften Jahrhundert. Es handelt sich hier um eine Replik. | Bild: Lorna Komm

„Natürlich handelt es sich um eine Replik“, sagte Schneider, ein originales Bildnis im Stil einer Ikone wäre zu wertvoll, um es so offen zugänglich in einer Kirche auszustellen. Auffällig sei, dass schon seit Beginn der Darstellung der Heiligen Nacht Ochs und Esel immer mit dabei seien. In der Darstellung scheint das Jesuskind über Maria und Josef zu schweben, was aus der griechischen Übersetzung „Maria legte das Kind hinauf“ resultiert, wie Matthias Schneider erklärt. Er besitzt selbst eine umfängliche private Sammlung von Krippen.

Zunächst nur in Kirchen, erst später auch in Häusern

In früheren Zeiten seien Krippen nur in Kirchen zu finden gewesen. Die Tradition, Krippen in privaten Haushalten aufzubauen, entstand erst später und habe ihre Blütezeit im Barock gehabt, erklärt der Pfarrer. Zunächst standen Krippen nur in den Haushalten von Fürsten und Edelleuten, durch die Erfindung von Papierkrippen konnten sich später auch einfache Bürger eine Darstellung leisten. Eine solche Papierkrippe ist rechts im Seitenaltar hinter Glas zu betrachten. „Wenn diese gut gemacht sind, könnte man glauben, es handelt sich um echte Figuren“, sagt Schneider. Solche Krippenbögen seien auch von namhaften Künstlern entworfen worden.

Aus Papier ist diese Krippe in einer Glasvitrine. Die Figuren sehen täuschend echt aus. | Bild: Lorna Komm

Zu Dreikönig ziehen drei Meersburger Persönlichkeiten ein

Vor dem Altar in der Kirche liegt jedes Jahr ein anderes Jesuskind. Das diesjährige beeindruckt durch seine Größe, neben dem die am Neujahrstag dazugekommen Heiligen Drei Könige recht unscheinbar wirken. Die Könige bereichern ab dem 6. Januar auch die Meersburger Krippe im linken Seitenaltar. Wie es sich für die Bürgerkrippe gehört, in der Figuren verstorbenen Persönlichkeiten der Stadt Meersburg stehen, stellen die Geistlichen Räte Wilhelm Restle und Karl Seyfried sowie der ehemalige Mesner Georg Seyfried die drei Könige dar. Wie es zu dieser Bürgerkrippe kam, erzählt Matthias Schneider gern.

So hatte Pfarrer Wilhelm Restle (1884 bis 1980) während seiner Amtszeit eine neue Krippe beim Meersburger Bildhauer Ehinger bestellt. Doch dieser habe für die Krippe keine Krippenheiligen gewollt, sondern Rebleute und Fischer, erläuterte Schneider.

Die barocke Darstellung, die in der Unterstadtkirche gefunden worden war, wurde 2017 um eine Meersburger Trachtenträgerin (links im grünen Kleid) ergänzt. | Bild: Lorna Komm

Meersburger Tracht ergänzt barocke Krippe

Eine Meersburger Trachtenträgerin ist auch in der barocken Krippe in der Glasvitrine auf der linken Seite zu sehen. Diese sei 2017 anlässlich eines Jubiläums der Trachtengruppe dazugekommen. „Wir sind stolz darauf“, erklärt Schneider, „das ist unsere Identität.“ Mit ihrer großen Radhaube und dem farbigen Kleid im Empire-Stil passe die Figur gut zu der barocken Pracht. Die antiken Krippenfiguren wurden in der Unterstadtkirche unter dem Altar gefunden und aufwendig restauriert. „Mit Königszug und Soldaten muss die Krippe gigantisch gewesen sein“, schwärmt der Krippenkenner. Auch in der barocken Darstellung von Jesu Geburt werden am Dreikönigstag die Hirten gegen die Heiligen Drei Könige ausgetauscht. Da die Menschen früher zumeist nicht lesen konnten, wurde in den barocken Kirchen jeden Sonntag andere Inszenierungen dargestellt, erläuterte Schneider.

In der Kinderkrippe schwebt nach Knopfdruck ein Engel vom Himmel, Lichter gehen an und das Mühlrad dreht sich. | Bild: Lorna Komm

Kinderkrippe: Nur gucken, nicht anfassen

Moderner zeigt sich die Kinderkrippe im hinteren Teil der Kirche. Wie in einem Spielzeugland fahren auf Knopfdruck Schiffe über einen Teich, dreht sich ein Mühlrad und schwebt ein Engel vom Himmel. Leider müsse die Mechanik öfter repariert werden. „Wir sollten ein Schild anbringen, damit Erwachsene diese bitte nicht anfassen“, überlegt der Pfarrer. Denn diese Mechanik ist sehr filigran, eine ausgetüftelte Technik aus Rollen und Drähten.

In der modernsten Darstellung der Weihnachtsgeschichte scheint das Jesuskind direkt vom Himmel zu rutschen. | Bild: Lorna Komm

Die modernste Darstellung der Geburt Jesu ist in der Vitrine auf der rechten Seite der Kirche zu sehen: biblische Erzählfiguren an der Seite eines wie vom Himmel rutschenden Jesuskind. Gemalte Bilder im Hochaltar sowie an den Seitenaltären ergänzen den Spaziergang durch die Weihnachtsdarstellungen.

Das facettenreiche Krippenparadies ist bis zum 21. Januar zu den Öffnungszeiten der Kirche von 9 bis 18 Uhr zu bewundern.