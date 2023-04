Seit sieben Jahren steht das öffentliche Bücherregal am alten Zollhaus am See in Meersburg. Hier kann sich jeder kostenlos mit Lesestoff eindecken. Anfang März war das Regal eine Zeit lang verschwunden. Bauhofchef Thomas Ritsche erklärt, er habe es zu „erzieherischen Zwecken“ kurzzeitig entfernt: Es sei zu Vandalismus gekommen, Unbekannte hätten Bücher in den See geworfen.

Dabei wird das Regal regelmäßig gehegt und gepflegt. Die Meersburgerin Anne Wachter kümmert sich ehrenamtlich ein bis zwei Mal die Woche bei Wind und Wetter darum, das Regal sortiert zu halten und neue Bücher im Regal auf ihre Qualität hin zu überprüfen.

Bürgermeister Robert Scherer lässt Idee umsetzen

Anne Wachter war es auch, die das kostenlose Angebot vor sieben Jahren initiiert hat. Vier Jahre lang hatten sie und Claudia Löffler, Leiterin der städtischen Bücherei, sich vergeblich um einen öffentlichen Bücherschrank bemüht. Dann stand damals der heutige Bürgermeister Robert Scherer auf seiner Vorstellungsrunde vor der Wahl vor ihrer Tür. Er habe ihre Idee für das Bücherregal aufgegriffen und nach seinem Amtsantritt verwirklicht.

Regal passend zum Zollhaus gestaltet

Die Organisatorin freut sich: „In Zusammenarbeit mit dem Bauhof ist dann ein schönes und wertiges Regal entstanden“, es hat rund 3000 Euro gekostet. Die sieben Regalböden sind aus Alu und leicht zu reinigen, den oberen Abschluss zieren eckige Zinnen wie an der Burg und der Schriftzug „Leselust“. Grund für die noble Ausführung sei auch der Ort, an dem das Regal aufgestellt wurde. „Das Zollhaus steht unter Denkmalschutz“, sagt die ehemalige Konrektorin. Da sollte das Regal zum Ambiente passen.

Bücherregal im Kleinen: Diese Bücherbox wurde 2019 im bayerischen Hammelburg fotografiert. | Bild: Lorna Komm

Öffentliche Bücherregale In vielen Städten gibt es die Möglichkeit, anonym, kostenlos und zu jeder Zeit zugänglich Bücher mit anderen Lesern zu teilen. Neben Regalen gibt es auch kreative und individuelle Aufbewahrungsorte: Schränke, Hütten oder Boxen, beliebt sind auch ausrangierte Telefonzellen. Mit Stand vom 1. April waren in ganz Deutschland 3181 Bücherschränke erfasst, in Baden-Württemberg 607. Die genauen Aufstellorte sind in Länderlisten im Internet-Lexikon Wikipedia zusammengefasst. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird hier jedoch nicht erhoben.

Rund 80 Bücher stehen regelmäßig bereit

„Es erfreut sich seit dem ersten Tag wachsender Beliebtheit“, erzählt die Seniorin begeistert. Das kann sie genau dokumentieren, denn sie führt seit Beginn akribisch Buch über die Bestände. „Ich bin durchschnittlich 40 Mal pro Jahr unten, um Ordnung zu machen, und zähle jedes Mal die Bücher.“ Rund 80 Bücher seien ständig im Regal, Höchststand seien 500 Bücher im April 2020 gewesen. „Gerade in der Pandemie hatten die Menschen Zeit, zuhause aufzuräumen“, erklärt Anne Wachter die Bücherflut in dieser Zeit.

Kinderbücher sind immer sofort weg

Sie kennt nicht nur die Bestände, sondern weiß auch einiges über die Benutzer zu erzählen. Viele kämen regelmäßig vorbei, um einen Blick auf die Bestände zu werfen, Kinderbücher seien immer sofort weg. Einheimische und Touristen nutzten gleichermaßen die Möglichkeit, sich kostenlos mit Lesestoff zu versorgen. Studenten und ausländische Gäste freuten sich über Bücher in anderen Sprachen.

Damit es so ordentlich im Bücherregal aussieht, investiert die Meersburgerin Anne Wachter ehrenamtlich etliche Stunden. | Bild: Lorna Komm

Radtouristen tauschen Bücher, um Gepäck zu sparen

Sie habe auch beobachtet, wie Mitglieder von Schiffsbesatzungen der weißen Flotte nach dem Anlegen schnell rausspringen, um sich Lesefutter zu holen. Zudem tauschten viele Radfahrer, die um den See radeln, Bücher in den öffentlichen Regalen aus, um unterwegs Gewicht zu sparen. Gerade Feriengäste aus der Schweiz seien sehr dankbare Nutzer. Einmal habe sie gar ein Schälchen Erdbeeren als Dankeschön erhalten.

Auch Müll, dubiose Schriften und Prospekte werden abgeladen

„Der Standort des Bücherregals ist ideal“, meint sie. Vom regelmäßigen Austausch der Bücher lebe die Einrichtung. Doch es Anne Wachter zählt auch die Schattenseiten auf: Müll werde abgeladen oder Kartons mit allem möglichen Inhalt würden neben das Regal gestellt. Manchmal findet sie Werbeprospekte oder dubiose Schriften, beispielsweise von Sekten. Diese sortiert Anne Wachter gleich aus, ebenso wie beschädigte Bücher. Nicht erwünscht seien auch veraltete Schulbücher, Lexika, Zeitschriften oder Groschenromane.

Immer wieder findet Anne Wachter Kartons mit Müll oder Prospekten am Regal. | Bild: Lorna Komm

Ihr ist auch schon zugetragen worden, dass regelmäßig ein Auto vorfahre und jemand kistenweise Bücher und komplette Serien in den Kofferraum lädt. „Vermutlich jemand, der sie dann weiterverkauft“, rätselt Wachter, gesehen habe sie den Unbekannten selbst noch nie.

Weiter ärgert sich die Initiatorin über die weiße Bank, die wegen der vielen Ständer des Kiosks direkt vor den Stufen zum Bücherschrank steht. „Sie versperrt den Blick auf das historische Gebäude und das schöne Regal.“