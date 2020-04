In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren auch Sie es, verehrte Bürgerinnen und Bürger, die uns als Gäste beehrt haben. Wir durften für Sie Ihre Familienfeste ausrichten, Ihre Gäste unterbringen oder Ihnen zum Feierabend unseren besten Wein servieren. Für Ihre Treue in diesen Zeiten möchte ich mich, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken. Zudem standen auch dieses Jahr wieder einige Termine Ihrerseits bereits in den Reservierungsbüchern. Familienfeste wie Geburtstags-, Kommunions- oder Hochzeitsfeiern waren von Ihnen in unser aller Räumlichkeiten gebucht – diese fallen nun alle vorerst der Pandemie zum Opfer.

seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt sich der Tourismus in Meersburg zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Stadt Meersburg. Getragen von der hiesigen Gastronomie und den zahlreichen professionellen Beherbergern und Dienstleistern bietet die Stadt Meersburg ihren Einwohnern eine unvergleichliche Lebensqualität. Unsere touristische Dienstleistung ist die Basis für zahlreiche Handwerks-, Einzelhandels- und auch Dienstleistungsbetriebe. Gemeinsam profitieren sie und wir alle vom Tourismus. Unsere Betriebe sichern uns allen die Lebensqualität in unserer schönen Stadt.

Liebe Meersburgerinnen, liebe Meersburger,

in Meersburg ist mehr drin – diesen Anspruch verfolgen wir vom Verein „Aktiv für Meersburg“ auch in diesen ganz besonderen Zeiten. Mehr drin: Jetzt heißt das für uns alle aus Gründen der Vernunft und der Gesundheit tatsächlich mehr drinnen zu sein. Das bedeutet aber auch, dass andere für uns da sind, die Stellung halten, die Versorgung sichern. Die Meersburger Unternehmen sind da, und sie bleiben Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Themen.

Wir bei „Aktiv für Meersburg“ bleiben aktiv, weil wir wollen, dass unsere Stadt Schmuckstück bleibt, das Aushängeschild am See. Wir haben es gemeinsam geschafft, unsere mittelalterliche Stadt das ganze Jahr hindurch lebendig zu halten. Dafür geben wir auch weiterhin all unsere Kraft. Wir wollen Sie versorgen, wir wollen, dass es Ihnen gut geht, wir wollen für Sie da sein. Deshalb haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir trotz aller Beschränkungen für Sie erreichbar bleiben können.

Wir in Meersburg sind füreinander da. So war es in guten Zeiten und so soll es auch jetzt sein. Gerade für die besonderen Details und das ausgewählte Sortiment werden wir in unserer kleinen Stadt oft sehr geschätzt. Es ist nicht das, was sich überall findet, online bei den großen Versendern etwa, die übrigens gerade an ihre Grenzen stoßen, was die Lieferfähigkeit angeht. Wir hier liefern direkt, beraten, wissen, was gebraucht wird. So kennen Sie uns schließlich.

Alles Gute und bitte bleiben Sie gesund!