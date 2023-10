Meersburg vor 58 Minuten

Königin Silvia von Schweden zeichnet Schüler der Sommertalschule aus

Aus den Händen der Monarchin nahm die Klasse 10 der Sommertalschule den ersten Preis in einem Wettbewerb der Mentorstiftung entgegen. Aufgabe war es gewesen, in einem Video zu zeigen, was ein Vorbild ausmacht.