Stetten vor 7 Stunden

Know-how in Pandemie-Zeiten: Starmed produziert mobile Systeme für den Transport von Intensiv-Patienten

Auf 230 Quadratmetern produziert René Stern in Stetten mit acht Mitarbeiter Medizintechnik, die an Kunden weltweit geliefert wird. Starmed hat sich auf kompakte mobile Intensivtransportsysteme und Geräteplattformen spezialisiert. In der Corona-Krise sind vor allem Geräteträger für künstliche Lungen nachgefragt. Außerdem ist der 53-jährige Firmeninhaber als Berater für eine Expertengruppe von Robert-Koch-Institut und Charité tätig.