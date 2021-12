von Lorna Komm

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung der Stadt Meersburg ist auch der bisher kostenfreie Musikunterricht für die Knabenmusik auf dem Prüfstand gestanden. Im August hatte der Gemeinderat beschlossen, diese Frage öffentlich zu diskutieren. In der jüngsten Ratssitzung stimmte das Gremium bei zwei Enthaltungen nun für eine Gebühr von monatlich 20 Euro. Die Unterrichtszeiten werden auf 30 Minuten begrenzt.

Leiter der Knabenmusik bringt „zähneknirschend“ Vorschlag ein

Christoph Maaß, Leiter der Knabenmusik und der Musikschule, hatte „zähneknirschend“, wie er sagte, diesen Vorschlag gebracht. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagte Maaß ganz ohne Pathos. Er sehe natürlich die finanzielle Lage der Stadt, frage sich aber: „Welche Botschaft geben wir den Kindern da mit?“ Die 1953 gegründete Knabenmusik sei ein Werbeträger für die Stadt. Sie stehe für die Umrahmung offizieller Anlässe und Empfänge zur Verfügung, entweder in voller Orchesterstärke oder in Ensembles, und unterhalte die Bürger und Gäste bei zahlreichen Konzerten. Bei rund 25 Auftritten pro Jahr sei die Knabenmusik zu hören, sagte Christoph Maaß in seinem Sachvortrag.

Der Orchesterleiter fügte an: „Es geht den Eltern weniger um das Geld als um die Wertschätzung, die man den Kindern mitgibt.“ Es sei Teil der Chancengleichheit gewesen, dass die Gebühren von der Stadt übernommen wurden, unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Elternbeirat trägt Entscheidung mit

Auf Nachfrage von Christian Herter (Umbo) sagte Maaß, der Elternbeirat gehe bei der Entscheidung mit. Herter erklärte, er vermisse die Auftritte der Knabenmusik bei öffentlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim Tag des offenen Denkmals. Maaß antwortete, dass die Knabenmusik gern auftrete, sofern sie angefragt werde.

Ermäßigungen mit Meersburg-Pass oder im Härtefall

Alexandra Mahl (Umweltgruppe) fragte nach einer Sozialklausel. Maaß erklärte, mit dem Meersburg-Pass oder in Härtefällen gebe es Ermäßigungen. Anna-Lena Murzin (Bündnis 90/Die Grünen) fand den Vorschlag gut. „Es gibt nicht nur Musik in Meersburg, sondern auch Sport oder Kunst, und die sind auch nicht umsonst“, argumentierte sie. 20 Euro im Monat seien verkraftbar.