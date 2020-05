Die Bibelgalerie Meersburg in den ehemaligen Räumen des Dominikanerinnenklosters startet ab Pfingsten, 31. Mai und 1. Juni, wieder mit eingeschränkten Öffnungszeiten von 14 bis 17 Uhr. Familien und einzelne Besucher können die Ausstellung dann auch an den folgenden Wochenenden, immer samstags und sonntags, jeweils zur gleichen Zeit erleben.

Die Bibelgalerie Meersburg ist in den ehemaligen Räumen des Dominikanerinnenklosters beheimatet. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die Sinne spricht auch der Bibel- und Kräutergarten der Bibelgalerie an, der zu jeder Zeit zugänglich ist, heißt es in einer Mitteilung. Die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten Sonderausstellungen „Luther-Story“ und „Bilder der Begegnung“ werden im Jahr 2021 nachgeholt.

Bibelgalerie 2021 Die zunächst für die aktuelle Saison angekündigte Sonderausstellung „Luther-Story“ mit biblischen Erzählfiguren ist vom 28. März bis 27. Juni 2021 geplant. Die Sonderausstellung „Bilder der Begegnung“ mit Werken von Cranach bis Chagall soll vom 10. Juli bis 3. Oktober 2021 stattfinden, wie aus der Bibelgalerie zu erfahren ist. Die Eröffnung der neuen Saison ist für den Samstag vor Palmsonntag, den 27. März 2021, vorgesehen. Das Schwerpunktthema im nächsten Jahr lautet „500 Jahre Jubiläum – Martin Luther und seine Übersetzung des Neuen Testaments auf der Wartburg 1521“. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.bibelgalerie.de

Thea Groß, Leiterin der Bibelgalerie, sagt über die Öffnung: „Das ist eine frohe Botschaft für uns. Jetzt können auch wir nach der am 13. März verordneten Schließung der Museen zum Pfingstfest erstmals wieder für unsere Gäste da sein.“ Die Bibelgalerie habe nach den behördlichen Vorgaben einen Hygiene- und Sicherheitsplan erarbeitet und das inhaltliche Konzept an deren Richtlinien angepasst.

Museumsleiterin: „Staatliche Hilfen greifen nicht“

Neben der Schließung des kleinen Museums und der Verschiebung der Sonderausstellungen hat auch die Absage von mehr als 160 Gruppen für März bis Juli dieses Jahres die Bibelgalerie schwer getroffen, wie die Museumsleiterin auf Nachfrage erläutert. „Staatliche Hilfen greifen nicht, da die Bibelgalerie trotz der Firmierung als GmbH wegen ihrer Gemeinnützigkeit nicht antragsberechtigt ist. Auch die Kurzarbeitslösung war (zunächst) nicht möglich“, führt sie weiter aus.

Vermittlungskonzept funktioniert nicht mehr

Die Räume der Bibelgalerie sind überwiegend sehr klein. Das Museum ist haptisch angelegt. Das bedeutet, es geht viel um das Erleben mit allen Sinnen – darunter das Tasten. „Mit Corona sind fast alle dieser Grundlagen der Bibelgalerie weggebrochen. Das didaktische Konzept funktioniert so nicht mehr“, berichtet Thea Groß.

Im Inneren des kleinen Museums werden 3000 Jahre Geschichte der Bibel erzählt. Nur neun Personen dürfen laut Corona-Verordnung gleichzeitig in der Bibelgalerie sein. Die geplanten Sonderausstellungen wurden vorsorglich auf 2021 verschoben. | Bild: Bibelgalerie

Es dürfen keine Gruppenführungen angeboten werden. Die maximale Anzahl von Besuchern, die gleichzeitig in der Bibelgalerie sein dürfen, liegt laut Vorschrift bei neun Personen. Dabei darf in den kleinen Räumen nie mehr als ein Besucher sein.

„Alles, was angefasst werden kann, muss gesperrt werden oder nach jedem Kontakt desinfiziert werden oder in mehrstündige Quarantäne, wie im Shop angefasste Bücher“, sagt die Museumsleiterin. Trotzdem geht es nun wieder los: auf einem definierten Rundweg durch die Bibelgalerie.

Nötig waren kleinere technische Umbauten. Angesprochen werden vornehmlich Augen und Ohren. Sie ersetzen Thea Groß zufolge Hände und Nase. Ein Beispiel: Wenn das nachgebildete Nomadenzelt nicht mehr betreten und mit allen Sinnen haptisch erkundet werden darf, bleibt der gelenkte Einblick.

Hoffnung durch Zeichen der Solidarität

„Die Absage von Veranstaltungen, Gruppenführungen und Sonderausstellungen wegen der Corona-Pandemie ist nicht nur bitter für alle Beteiligten, sondern hat der Bibelgalerie auch finanziell sehr geschadet“, sagt die Museumsleiterin. Fast drei Monate ohne Einnahmen, aber mit den laufenden Fixkosten, seien eine große Herausforderung.

Blick auf die Kultur in der Nachbarschaft Drei Frickinger Museen bleiben noch geschlossen In Frickingen sind gleich drei kleinere Museen zu finden: das Tüftler-Werkstatt-Museum, das Bodensee-Obstmuseum und das Gerbermuseum zur Lohmühle. Birgit Bergmüller, in der Gemeinde für die Bereiche Tourismus und Kultur zuständig, sagt: „Wir haben im Moment noch geschlossen.“ Das bedinge alleine die räumliche Begrenztheit der kleinen Museen. Alle Museumsführer sind Birgit Bergmüller zufolge zudem im Alter der Risikogruppe: „Meine Ehrenamtlichen sind eher über 70 als über 60.“ Die Sicherheit der Museumsführer und Gäste geht vor. Alternativ kann eine „sehr schöne Kunstausstellung im Rathaus über zwei Stockwerke“ besichtigt werden, so Birgit Bergmüller. Die Schau ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich. Ansonsten sei es mit der Kultur „tatsächlich schwierig“: Die Museen sind geschlossen, der Musikverein darf nicht spielen, auch nicht proben. „Wenn sich das noch weiter zieht, werden wir sicher auch mit alternativen Formaten aufwarten“, erklärt die Kulturbeauftragte. Heiligenberger Künstlergemeinschaft zeigt Frauenfiguren In Heiligenberg zeigt die Künstlergemeinschaft AllerArt Kunst und Werk noch bis 26. Juni die figürlichen Arbeiten von der in Reutlingen-Betzingen lebenden Künstlerin Buket Aslantepe. Laut einer Mitteilung sind die Werke „farbenfroh, uberhaupt nicht konform und zaubern immer ein Lacheln auf die Lippen des Betrachters“. Die Hauptfiguren sind Frauen. Uberzeichnung ist dabei Buket Aslantepes elementarstes Stilmittel: „Kurze, krumme Beinchen, Bruste fallen ungehemmt zur Seite, große Zahnreihen strahlen aus dem Mund, Gesichtszuge entgleisen, Augen schielen, hier und da schwillt der pralle Korper aus der Kleidung.“ Frauen werden frech präsentiert, „aber auch in all ihrer Wurde verteidigt“, heißt es weiter. Die Ausstellungsräume sind täglich, auch sonntags, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Hagnauer Museum wird am 14. Juni wieder öffnen In Hagnau ist das Museum im Bürger- und Gästehaus noch geschlossen. Ab 6. Mai durften Museen unter Einschränkungen wieder öffnen. Doch das war für viele Einrichtungen nicht so einfach umsetzbar. Rudolf Dimmeler vom Hagnauer Museum berichtet zum Beispiel von Arbeiten, die aufgrund der Schließung zurückgestellt worden seien. Diese wurden und werden aktuell nachgeholt: Die Stefan-Lochner-Ausstellung ist inzwischen auf einen Raum reduziert, die Präsentation der Frühgeschichte wurde angepasst, die Gemälde der diesjährigen Wechselausstellung waren zu versorgen. Hinzu kommen die Schutzmaßnahmen, die zu treffen sind. Geöffnet wird das Museum erstmals wieder am Sonntag, 14. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr. Dann vorerst nur sonntags. Die Öffnungszeiten für den Donnerstag werden laut Dimmeler noch bekannt gegeben. Geöffnet ist bereits das Kleine Museum mit historischen Puppenstuben und Spielzeug.

„Hoffnung schöpfen wir aus den vielen kleinen und großen Zeichen der Solidarität“, so Thea Groß. Dazu gehörten Corona-Spenden, Beratungen und Hilfestellungen sowie die Treue vieler Gruppen, die jetzt schon einen Termin für 2021 gebucht hätten. Für die Zeit ab den Sommerferien ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten geplant.