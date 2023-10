Vor drei Jahren hätte der An- und Umbau beim Stettener Kindergarten „Farbenfroh“ gefeiert werden sollen. Weil Corona dazwischenkam, öffneten sich die Kindergartentüren nun verspätet am Sonntagvormittag. Voll des Lobes waren die Besucher für das Resultat des 1,1 Millionen teuren Bauvorhabens in Holzständer-Bauweise. Gut 400.000 Euro konnten laut Bürgermeister Daniel Heß über Zuschüsse finanziert werden. Bau und Planung oblagen dem Stettener Architekten Horst Kraus.

Kindergartenleiterin Anke Krüger (Mitte) und ihre Kolleginnen stehen den Besuchern Rede und Antwort. | Bild: Martina Wolters

Spielschiff aus Konstanzer Buchhandlung

Den Gästen gefiel die liebevolle Ausgestaltung der Einrichtung. Insbesondere das imposante Spielschiff hatte es ihnen angetan. Heß erklärte, seine Tochter Amelie habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass eine große Konstanzer Buchhandlung ein Ausstellungsboot zu verschenken habe. Er habe den Zuschlag dafür bekommen und es kurzerhand mit seinen Bauhofmitarbeitern per Hänger abgeholt. Es sei lackiert und dann im „Farbenfroh“ aufgestellt worden.

Speiseplan imponiert Besuchern

Was Besucherin Elsbeth Neu auch imponierte, war der ausgehängte Speiseplan. Sie las beispielsweise Gerichte wie Endivien-Karotten-Weißkrautsalat, Tomate-Mozzarella oder hausgemachte Gemüse- oder Kartoffelsuppe. Da würden deutlich gesündere und kreativere Speisen angeboten als bei einem verwandten Jungen in einer Stadt wie Tübingen, befand sie erfreut.

Die neue Mensa gefällt genau wie die Speisepläne. Die Gäste stärken sich hier bei Getränken und Backwaren. | Bild: Martina Wolters

Die Erzieherinnen um Leiterin Anke Krüger hatten nicht nur die Speisepläne, sondern auch pädagogische Konzepte sowie einen Beispiel-Tagesablauf ausgehängt. Letzterer zeigte auf, wie die Kinder vom morgendlichen Ankommen über Frühstück und Morgenkreis bis hin zu Freispiel betreut werden. Hinzu kommen sogenannte gezielte Angebote wie Natur- und Walderlebnisse, Turnen oder Kreativangebote.

Am Sonntagvormittag hatten die zehn Mitarbeiterinnen Kinderschminken und Luftballonspiele vorbereitet, was die kleinen Gäste gerne annahmen. Die zum Schluss in der neu gebauten Mensa bei Getränken und Backwaren zusammensitzende Besuchergruppe äußerte sich auch anerkennend über die Größe der Betreuungseinrichtung und die Mensa wie den Krippenneubau.

Kindergarten und Krippe nebst Mensa konnten nach Neu- und Umbau vor drei Jahren erstmalig besichtigt werden. Azubine Jacqueline Hils und ihre Erzieherkollegen hatten für die Besucherkinder wie hier Anna Unterhaltendes vorbereitet. | Bild: Martina Wolters

Enge Verbindung zur Grundschule

Der Bürgermeister betonte, Verwaltung und Team hätten eng zusammen gearbeitet. Was Heß freute, war die enge räumliche Verbindung zwischen Kindergarten und Grundschule. In der Mensa würden schon heute neben den Kindergartenkids auch zehn Grundschüler verköstigt. Derzeit werden gemäß Kindergartenleitung 30 Kindergartenkinder und fünf Krippenkinder im „Farbenfroh“ betreut.