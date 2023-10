Stetten vor 37 Minuten

Kein Thema ist tabu: 45 Stettener wandern und sprechen mit ihrem Bürgermeister

Bürgermeister Daniel Heß nutzt die Wanderrunde, um zum Beispiel über die Gründe für den Stopp beim Wohnquartier Halde zu informieren. Auch findet er ehrliche Worte für das, was in der kleinen Gemeinde geht und was nicht.