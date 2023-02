Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Stadt ist auch die Stadtkapelle auf den Prüfstand gekommen. Der Unterhalt des Orchesters ist keine Pflichtaufgabe, wie Kämmerin Heike Sonntag im Gemeinderat erklärte. Christoph Maaß, Leiter der Musikschule, hatte verschiedene Optionen geprüft, ob und wie eine Umwandlung in einen Verein möglich wäre. Maaß führte aus, dass die Kapelle die Stadt rein netto 14 000 Euro koste, 0,1 Prozent des Haushalts. „Die Einsparungen wären marginal.“ Raummiete und Personalkosten machten einen Großteil der Ausgaben aus, da neben dem Lohn für den Dirigenten die Arbeit anderer städtischer Mitarbeiter verrechnet werden müsse. Weitere Kosten entstehen für Noten und Uniformen. Eine neue Uniform sei mit etwa 650 Euro zu veranschlagen. „Die Uniformen sind teilweise schon 20 Jahre alt“, sagte Maaß. Auch bei den Instrumenten sei man sparsam. „Das jüngste Leihinstrument stammt aus 1996 und unsere Oboe ist schon 51 Jahre alt.“ Insgesamt seien 17 Instrumente verliehen, welche die Musiker selbst unterhielten und reparierten.

Auf der anderen Seite habe das Orchester „eine Strahlkraft für Meersburgs Einwohner und Besucher“ hielt Maaß ein Plädoyer für das Weiterbestehen als städtisches Orchester. Bei einer Umwandlung in einen Verein müsse wirtschaftlich gedacht werden und bei zeitgleichen Terminen müsste die Kapelle dort spielen, wo sie mehr Honorar bekomme. Maaß betonte auch, dass die Musiker kein Interesse an einer Umwandlung in einen Verein hätten, was die 13 Mitglieder unter den Zuhörern mit Applaus quittierten.

Julia Naeßl-Doms (CDU) meinte, für die Musiker sei es schwer, einen Verein zu führen. Ihre Aufgabe sei es, Musik zu machen. Bisher funktioniere dies super. „Ich sehe den Nutzen nicht“, sagte die Rätin. Boris Mattes (SPD) erinnerte daran, dass es ursprünglich nicht um Einsparungen gegangen sei, sondern um eine Option für die Kapelle, sich frei zu entscheiden. „Raus aus dem städtischen Korsett und nicht alle Entscheidungen über den Gemeinderat laufen zu lassen“, sagte Mattes im Rückblick auf die Dirigentenfrage vor gut zwei Jahren. „Wenn die Kapelle das nicht will, müssen wir nicht diskutieren.“

Bürgermeister Robert Scherer meinte, das Thema sei auch wegen der Haushaltskonsolidierung aufgekommen. Die Kämmerin erklärte, die Stadt könne froh sein, noch flexibel über das Thema zu entscheiden. Bei einer erneuten Forderung nach Konsolidierung müsse die Kapelle jedoch in einen Verein umgewandelt werden, meinte sie mit Blick auf die gesetzlichen Regelungen zu Freiwilligkeitsleistungen.