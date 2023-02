Keine Sonderregelung mehr: Die Gastronomen an der Seepromenade dürfen keine Tische mehr direkt am Geländer zum See hin aufstellen, um dort Gäste zu bewirten. Die Stadt hatte diese Sonderregelung während der Corona-Pandemie eingeführt, damit die Restaurantbetreiber die nötigen Abstände schaffen und Einkommensausfälle kompensieren konnten. Der Gemeinderat lehnte jetzt eine weitere Sonderregelung ab.

Die Verwaltung hatte eine weitere Nutzung der Flächen am Geländer vorgeschlagen, da Gastronomen und Gäste positive Rückmeldungen gegeben hätten. Zudem könnten dann keine Fahrräder mehr am Geländer abgeschlossen werden. Die zusätzlichen Mehreinnahmen von rund 3800 Euro für die vermieteten Flächen führte die Verwaltung ebenfalls als Argument für das Weiterführen der Sondernutzung ins Feld.

Peter Krause (Umbo) sah eine weitere Einnahmemöglichkeit für die Stadt, behielte man die Bewirtung direkt am Geländer ein: Durch die zusätzlichen Plätze stiegen die Umsätze der Wirte und damit auch die Einnahmen der Stadt durch mehr Gewerbesteuer. Außerdem meinte er: „Vorn sitzen, ist schön, das hat mediterranes Flair.“ Weiter hätte die Promenade dann ein Alleinstellungsmerkmal, da dies in anderen Städten nicht möglich sei. Martin Brugger (CDU) sah ebenfalls den positiven finanziellen Aspekt: „Wir brauchen jeden Euro.“ Er sah kein Problem darin, wenn vor den Gastronomiebetrieben der Bereich am Geländer bestuhlt ist: „An den Stellen, wo Läden sind, oder vor den Gassen ist genug Platz, um auf den See zu schauen.“

Monika Biemann (Umweltgruppe) stimmte gegen die Beibehaltung der Sonderregelung. Sie sei während der Pandemie gerechtfertigt gewesen, aber nicht als Dauerlösung. An der Promenade sei es auch ohne zusätzliche Tische schon eng genug. In den Mehreinnahmen sah sie keine „enorme Summe“. Peter Schmidt (CDU) sprach sich ebenfalls vehement dagegen aus. „Das ist das Zückerle der Stadt“, meinte er. „Das gibt es in keiner Stadt, dass man Geld entrichten muss, damit man einen Blick auf den See genießen kann“, argumentierte er, „auch auf die Gefahr hin, dass ich mir Feinde mache.“ Spaziergänger kämen wegen der Tische nicht mehr ans Geländer und könnten nicht mehr ungehindert auf den See schauen. „Wir versauen uns eine der schönsten Achsen am See“, betonte Schmidt. Christine Ludwig (Bündnis 90/Die Grünen) plädierte ebenfalls dafür, den Zugang zum Seeblick für alle offen zu halten. „Das hat sonst nichts mehr mit Leichtigkeit zu tun“, meinte sie. Es sei entspannter ohne Tische am Geländer. Der Gemeinderat stimmte mit zehn zu sieben Stimmen gegen die Sondernutzung.