Ein unbekannter Mann wollte am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in einem Einkaufsladen in der Daisendorfer Straße in Meersburg einen Klebestift stehlen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, berichtet die Polizei. Dieser sah, wie der Mann den Klebestift aus der Verpackung nahm und ihn in seiner Kleidung versteckte.

Mann flüchtet Richtung Sommertalschule

Als ein Mitarbeiter des Ladens den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, kam es zu einer Auseinandersetzung. Zunächst konnte der Mann festgehalten werden, doch dann riss er sich los und flüchtete in Richtung Sommertalschule. Nun ermittelt die Polizei Überlingen und bittet Zeugen um Hilfe.

Polizei sucht Zeugen

Der Dieb wird als etwa 18 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug ein graues Sweatshirt mit Kapuze, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 07551/804-0.