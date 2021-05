Die Ausstellung „Jahresringe“, die der Bodenseekreis anlässlich der 20-jährigen Residenz seiner Galerie im Roten Haus ausrichtet, ist seit dem Samstag vor Pfingsten wieder zugänglich. Die Schau mit Werken von elf Kunstschaffenden, die in oder mit der Region verwurzelt sind, startete zwar bereits am 1. April, musste aber wegen Corona drei Tage später schon wieder schließen. Sie wird nun noch bis 11. Juli zu sehen sein.

Eine Verlängerung ist laut Galerie-Leiterin Heike Frommer nicht möglich, weil anschließend eine Kooperationsausstellung mit dem Land und der Stadt namens „Das zweite Gesicht“ fest eingeplant ist, die am 28. Juli eröffnet werden soll.

Heike Frommer, Leiterin der Galerie Bodenseekreis in Meersburg und Kuratorin der Ausstellung, zwischen Arbeiten der Objektkünstlerin Angelika Brackrock. | Bild: Sylvia Floetemeyer

In den 20 Jahren, seit die Kunstgalerie des Kreises im Roten Haus in Meersburg angesiedelt ist, sei sie gewachsen, hält Frommer fest. Deshalb wählte sie den Baum, der jährlich einen Wachstumsring zulegt, als Symbol der Ausstellung und bat elf Künstler, die dem Raum Bodensee-Oberschwaben verbunden sind, sich mit passenden Werken an der Schau zu beteiligen.

Einige Arbeiten sind speziell zu diesem Anlass entstanden, etwa Anselma Murswieks Gemälde „Äpfel“, eine Hommage an die Bodenseeregion, oder Anne Carneins filigrane Skulptur „Ohne Titel“, ein erfundenes „Pflanzenwesen“ aus Stoff, Garn und Draht.

Dieses Objekt aus Stoff, Garn und Draht schuf Anne Carnein eignes für die Ausstellung „Jahresringe“ im Roten Haus. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Nun geben Jahresringe aber nicht nur Aufschluss über das Alter eines Baums, sondern auch über das Klima und andere Faktoren, die sein Wachstum beeinflussten. „Und ewig rauschen die Wälder“, wie es ein Heimatfilm von 1956 versprach? Von wegen: Laut dem Waldzustandsbericht 2020 gelten in Deutschland nur noch 22 Prozent der Bäume als gesund. „Das war für mich der Anstoß, diese Ausstellung zu machen“, sagt Frommer. Sie habe schon immer einmal Natur und Kunst in einer Schau verbinden wollen. Und es sei ihr wichtig gewesen, dass darin verschiedene Kunstformen und Künstlergenerationen vertreten seien.

Die Ausstellung Termine Die Ausstellung „Jahresringe“ ist bis 11. Juli in der Galerie Bodenseekreis, Rotes Haus am Schlossplatz 13 in Meersburg, zu sehen. Informationen unter Tel. 0 75 32 / 49 41 29. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag und feiertags: 11 bis 17 Uhr Künstler Die Schau zeigt Werke von: Jörg Amsel (1942 bis 2018), Fotograf aus Sigmaringen, Angelika Brackrock (geboren 1956), Objektkünstlerin aus Meersburg, Anne Carnein (geboren 1982), Objektkünstlerin aus Leutkirch, Bruno Epple (geboren 1931), Maler aus Wangen / Höri, Marlis E. Glaser (geboren 1952), Malerin aus Biberach-Attenweiler, Bernhard Huber (geboren 1945), Maler aus Überlingen-Goldbach, Stefanie Hubner (1985 bis 2014), Malerin aus Ried / Merching, Emil Kiess (geboren 1930), Maler aus Hüfingen / Donaueschingen, Wonder Marthinus (geboren 1976), Maler aus Cape Town / Südafrika, Anselma Murswiek (geboren 1989), Malerin aus München, Lore Unger (geboren 1930), Malerin aus Salem-Beuren. Begleitkatalog Zur Ausstellung gibt es einen Begleitkatalog für 20 Euro. Herausgeberin Heike Frommer, Leiterin der Galerie Bodenseekreis, stellt darin nicht nur alle Ausstellenden in Wort und Bild vor, sondern beschreibt in ihren Texten „Naturgefühl und Kunstgeschichte“ sowie „Welt im Wandel“ auch interessante Aspekte zum Hintergrund der Ausstellung.

So kombiniere die jetzige Ausstellung denn auch „etablierte Namen der Region mit jungen Kunst-Positionen“ und einen Mix aus Malerei, Grafik, Fotografie und Objektkunst. Frommer glaubt zudem, dass das Thema Bäume einen leichten Zugang zu Kunst ermögliche, da es viele Leute fasziniere.

„Und Else pflanzte einen Baum“, heißt dieses Bild zu Ehren der Dichterin Else Lasker-Schüler von Marlis E. Glaser. | Bild: Sylvia Floetemeyer

In der Kreisgalerie kann man nun laut Frommer einen „künstlerischen Spaziergang durch die Natur machen. Jeder Raum eröffnet neue Aspekte.“ Dazu zählen die Mystik, Poesie und ästhetische Qualität von Wald und Baum ebenso wie das Unheimliche, das im Dickicht lauern kann sowie die Störung und Zerstörung von Natur.

„Revanche“ heißt dieses Gemälde von Stefanie Hubner. | Bild: Sylvia Floetemeyer

So fischen die weißgekleideten, behelmten Figuren in Stefanie Hubners giftgrün schimmerndem Waldsee bestimmt nicht nur im Trüben, worauf schon der Titel „Poison“ hinweist.

Der Südafrikaner Wonder Marthinus, der eine Zeit lang obdachlos in den Bergen seiner Heimat lebte, hält in seinen Bildern, etwa in einem Werk mit dem Titel „Cathedral“, den Zauber eines Wunderwerks der Natur, eines mächtigen Nadelbaums, ebenso fest wie brutale Eingriffe des Menschen, etwa im Gemälde „A night to steal Redwood on“.

Vier Bilder aus der Serie „Spring“ des Südafrikaners Wonder Marthinus. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Apropos Natur: Aufgabe und Intention der Kunst ist es nicht, im Unterschied zur Dokumentation, deren getreuliches Abbild zu schaffen – und war es auch früher nicht. Das Thema der inszenierten Natur in der Kunst verfolgt Frommer im Begleitkatalog zurück bis ins 18. Jahrhundert. Und so entpuppt sich auch in der Ausstellung „Jahresringe“ scheinbar Bekanntes wie die wundersamen, organisch anmutenden Gebilde aus Papier, Sisal, Draht und Vlies der Meersburger Künstlerin Angelika Brackrock keineswegs als Nachahmung realer Lebewesen.

Die Ausstellung bietet vielfältige Eindrücke, wirkt aber gleichzeitig, dank sorgfältiger Auswahl und Kombination der Kunstwerke, keineswegs überfrachtet.

Eine der filigranen „Pflanzen“-Skulpturen von Anne Carnein. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Das wichtigste Anliegen der Schau sei, zu zeigen, dass „kreatives künstlerisches Potenzial ein wertvoller Beitrag sein kann zu einer lebenswerten Zukunft“, so Frommer. Und „Jahresringe“ solle auch einen Appell darstellen für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur.

Dazu dürfen die Galeriegäste auch ganz konkret beitragen: Sie können kleine Originale der Künstlerin Marlis E. Glaser erwerben, deren „Baumpaar“ auch Titelbild des Ausstellungskatalogs ist. Mit dem Erlös soll die Pflanzung einer Winterlinde beim Landratsamt in Friedrichshafen finanziert werden.