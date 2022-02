von Lorna Komm

Die Altstadt von Meersburg wird von Anfang April bis Ende Oktober zur Fußgängerzone: Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Im Winter wird der verkehrsberuhigte Bereich mit eingeschränktem Halteverbot eingeführt. Dem Beschluss waren eine testweise eingeführte Fußgängerzone im Sommer 2021, eine Fragebogenaktion im Dezember sowie Anfang Februar eine Bürgerinformationsveranstaltung mit der Möglichkeit zur Diskussion.

Be- und Entladen für Anwohner jederzeit möglich

Die Anregungen der Bürger aus dieser Diskussion seien in die Beschlussfassung aufgenommen worden, erklärte Ulrike Staiger-Heinzmann, Leiterin der Abteilung Bürgerbüro und Ordnung, in der Ratssitzung. So hätten sich die Anwohner gewünscht, jederzeit in die Fußgängerzone einfahren zu können. Die begrenzten Zufahrtszeiten während der Probephase, morgens sowie an zwei Nachmittagen, seien stark kritisiert worden. daher werde nun eine „Bewohner frei“-Regelung eingeführt, erklärte Ulrike Staiger-Heinzmann.

Das Ordnungsamt werde dazu Bewohnerkarten ausstellen, mit denen die Einfahrt zum Be- und Entladen jederzeit möglich sei. Auf Nachfrage von Markus Waibel (FWV), wo geparkt werden solle, erklärte Dejan Jovcic vom Gemeindevollzugsdienst: „Das sind keine Parkkarten, sondern Zufahrtsberechtigungen.“ Diese würden nur für einen kurzen Stopp gelten. Wer länger als 15 bis 20 Minuten stehe, werde verwarnt.

Gewerbetreibende können gegen Gebühr Genehmigung beantragen

Gewerbetreibende können bei der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt eine kostenpflichtige Ausnahmegenehmigung für die Zufahrt beantragen, erklärte Staiger-Heinzmann. Die Kurzzeitparkplätze entlang der Jufa blieben bestehen und eine Umgestaltung der Parkplätze im Stadtgraben werde geprüft.

Boris Mattes (SPD) störte sich am Vorschlag aus der Bürgerinformationsveranstaltung, bei der Umgestaltung der Parkplätze im Stadtgraben die vorhandenen Elektro-Ladesäulen zu versetzen. Im Zuge der Verkehrswende werde die Elektromobilität steigen und die Infrastruktur müsse mittelfristig weiter ausgebaut werden. „Hotels und Cafés, welche damit werben, Ladesäulen in Geschäftsnähe zu haben, generieren mehr Umsatz“, beschrieb er seine Erfahrungen. Mattes stellte daher den Antrag, bei der Umgestaltung des Parkplatzes die Elektro-Ladesäulen an Ort und Stelle zu lassen. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt.

Keine Ausnahme für Feriengäste

Weiter bekundete Mattes, ein Riesenfan von Fußgängerzonen zu seien: „Wenn wir aber anfangen, diese Zone auszuweiten, indem wir Bewohner, Handwerker, Gewerbetreibende und Ferienwohnungsgäste trotzdem reinlassen, dann können wir es auch bleiben lassen.“ Magdalena Malin (Umbo) hatte zuvor dafür plädiert, auch Gästen von Hotels und Ferienwohnungen eine Zufahrt zum Be- und Entladen zu gestatten, wenn sie eine Bestätigung des Gastgebers haben und eine Parkscheibe auslegen. Fraktionskollege Peter Krause meinte: „Wir dürfen die Gäste, die wir haben, nicht vergraulen.“ Älteren Gäste könne ein längerer Fußmarsch mit Gepäck nicht zugemutet werden. Ein Antrag der Umbo-Fraktion, Feriengästen die Zufahrt zum Be- und Entladen zu ermöglichen, wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Kosten für Absperrungen könnten in Haushalt 2023 eingestellt werden

Michael Dörr (FDP) fehlten die Ideen zur realen Umsetzung einer Fußgängerzone. Er sei zwar für eine solche Zone, aber ohne eine richtige Sperre könne diese nicht umgesetzt werden. Er habe die Erfahrung gemacht, dass abends in der Altstadt, wenn der Vollzugsdienst nicht mehr kontrolliere, viele Autos unterwegs seien. Bürgermeister Robert Scherer erklärte, dass deshalb im Haushalt 2023 Mittel für Zufahrtsbeschränkungen eingestellt werden sollten. „Wir werden dieses Jahr lernen und zukünftig an gewissen Stellschrauben nachjustieren müssen“, sagte Scherer.

Peter Köstlinger (CDU) verwies auf Friedrichshafen. Dort seien in den ersten Wochen nach Einführung der Fußgängerzone konsequent Kontrollen durchgeführt und Bußgelder von 30 Euro verhängt worden. „Das spricht sich rum und verankert sich in den Köpfen“, meinte er. Nun funktioniere es dort problemlos.

Und was ist mit den Radfahrern?

Bei der Bürgerinformationsveranstaltung Anfang Februar war auch das Problem mit Radfahrern in der Altstadt Thema. Die Anwohner fühlten sich teilweise mehr durch die Radler gestört als durch die Autos. Denn die Radfahrer stiegen teils nicht ab, sondern radelten verbotenerweise durch die Fußgängerzone fahren. Außerdem seien viele Radler rücksichtslos unterwegs und gefährdeten auf der Steigstraße sich und andere. Der Gemeinderat beschloss deshalb einstimmig, im Rahmen eines Aktionstags Aufklärungsarbeit zu betreiben. Dazu sollen Vertreter von Behörden oder Verbänden, wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), hinzugezogen werden.