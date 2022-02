von Lorna Komm

Es war ein zähes Ringen um den Haushalt 2022 der Stadt Meersburg. Bereits im Oktober und ein weiteres Mal im November wurde der Entwurf im Gemeinderat vorgestellt. Im Oktober wurde eine Entscheidung vertagt, da die Räte bemängelten, zu wenig Zeit gehabt zu haben, den über 300 Seiten starken Entwurf durchzuarbeiten. Im November wurde ein Beschluss verschoben, da keine Eröffnungsbilanz vorlag und Erklärungen zu den einzelnen Haushaltsstellen fehlten.

Defizit sinkt durch Einsparungen und höhere Steuern

Jetzt stimmten die Räte mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Haushaltssatzung zu, auch die Wirtschaftspläne 2022 für die Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung wurden verabschiedet. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes lehnten die Räte ab. Der Etat 2022 weist ein ordentliches Ergebnis von knapp minus 220.000 Euro auf. Im Vorjahr lag das Ergebnis noch bei gerundet minus 825.000 Euro. Das Defizit konnte durch Einsparungen und Steuererhöhungen verringert werden. So fließen durch die Anhebung der Kurtaxe Mehreinnahmen von rund 140.000 Euro in die Stadtkasse.

Personalkosten von 8,3 Millionen Euro

Größter Posten bei den Ausgaben sind die Personalkosten von gerundet 8,3 Millionen Euro. Als größte Investitionen sind Fotovoltaikanlagen für 160.000 Euro eingeplant, das Feuerwehrhaus mit 80.000 Euro und der Friedhof mit 50.000 Euro.

Vier Stunden Seite für Seite durch den Entwurf

Auch dieser Entscheidung ging eine lange Debatte voraus. Bürgermeister Robert Scherer wollte die Beratung zwar coronabedingt kurz halten. Doch Boris Mattes (SPD) bestand darauf, den Entwurf Seite für Seite durchzugehen, um Fragen punktgenau klären zu können. So zog sich die Debatte über vier Stunden hin und hatte zeitweise die Atmosphäre einer Auktion, wenn Scherer fragte: „Seite 298, 299, 300?“ Kämmerin Heike Sonntag erläuterte geduldig die einzelnen Fragen. Nur wenig blieb offen und war der Umstellung auf das Doppik-System geschuldet. Diese doppelte Buchführung in Konten erfasst auch Abschreibungen, Immobilien und bewegliche Werte. Heike Sonntag erklärte, viele Ansätze seien im Haushalt 2021 nicht vermerkt gewesen, weil es noch keine Routine in der Doppik gegeben habe.

Peter Köstlinger wird es schließlich zu bunt

Boris Mattes hakte immer wieder nach. Er erklärte, eine korrekte Berechnung verschiedener Posten ohne Planansätze sei für ihn nicht verständlich. Peter Köstlinger (CDU) wurde es schließlich zu bunt: Mattes hätte die Fragen im Vorfeld klären können, kritisierte Köstlinger. Das Angebot sei den Räten im Vorjahr gemacht worden. „Die Tiefe, in die du hier gehst, ist eine Kritik an der Verwaltung“, befand Köstlinger. Mattes konterte: „Ich möchte das einmal richtig verstehen. Da nehme ich mir das Recht raus, hier in der Sitzung zu fragen.“ Andere Ratsmitglieder hätten ebenfalls Schwierigkeiten, sagte der SPD-Rat.