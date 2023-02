Die Dorffastnacht ist Familie Greinwald heilig. Schon lange vorher sind die Fastnachtstermine in ihrem Kalender rot angestrichen. Dass sie von Fastnachtssamstag bis zum Abend des Aschermittwoch ununterbrochen närrisch unterwegs sind, ist für das Trio selbstverständlich. Ohne das Dreiergespann wäre die Fastnacht in Stetten quasi nicht dieselbe. Vater Markus steht der Narrengemeinschaft Hasle Maale als Zunftchef vor. Seine Frau Karin war ebenfalls als Schriftführerin tätig und ist ansonsten „Mädchen für alles“, wie Kassierer und Hasle-Maa Bene Müller über sie sagt.

Tochter Julia hat neuerdings ebenfalls einen Vorstandsposten inne. Sie ist stellvertretende Leiterin der Waldgeistergruppe. Die 22-Jährige ist quasi mit der Stettener Fasnet groß geworden. Schon als sie zehn Monate alt war, habe der frühere Bürgermeister Gerhard Höfflin unbedingt beim Umzug ihren Kinderwagen schieben wollen. Im Alter von neun Jahren hielt die Greinwaldtochter bereits erfolgreich ihre erste Büttenrede beim bunten Fasnetsabend im Stettheimer Festsaal. Danach stand sie jedes Mal im Zuber. Nach einem schweren Motorradunfall rollte sie im Rollstuhl auf die Bühne. Wäre sie nicht rechtzeitig aus dem Krankenhaus gekommen, hätten die Narrenkollegen sie per Video zugeschaltet. „Wir hatten schon eine Handy-Live-Schaltung vorbereitet“, sagt Vater Markus Greinwald.

In seiner Jugend sei er überhaupt nicht närrisch unterwegs gewesen, verrät er. Erst als seine Frau in die Stettener Schalmeiengruppe eingetreten sei, habe es ihn ein Jahr später gepackt. Das war vor 33 Jahren. Dass er einmal ganz vorn an der Stettheimer Narrenfront stehen würde, habe er sich nicht träumen lassen. Doch sein Amt, das er zum wiederholten Mal nunmehr seit fünf Jahren ausübt, gefällt ihm. Die Arbeit rund um den Zunftmeisterposten macht Markus Greinwald gern, auch wenn er gerade über die Fastnachtstage umso mehr zu tun hat.

Seine Frau nennt ein Beispiel: „Am Fastnachtssamstag ist richtig Stress bei uns.“ Zusammen mit ihrem Mann verarbeite sie 20 Kilo Kutteln nebst Gurken, Zwiebeln und Speck. „Er kocht, ich schäle“, sagt Karin Greinwald und lacht. Abends beim traditionellen Fastnachtsball wird das beliebte Fastnachtsgericht inklusive 40 Litern Soße aufgetischt. Der Vormittag des Kuttelkochens werde bei Greinwalds zum großen Anlass, weil der eine oder andere Büttenredner zum Schreiben seiner Rede vorbeikomme. Nachmittags steht noch die Generalprobe der „Didi Hoppers“ an. Mehr als 20 Jahre bereichern Greinwald und vier Narrenkollegen das Kuttelessen mit Tänzen. Für die Choreografie und das Einstudieren der Tänze zeichnet Karin Greinwald verantwortlich.

Obwohl die Greinwalds jede Menge Unterstützer in der Narrengemeinschaft haben, wie sie betonen, laufen die Fäden letztlich beim Zunftchef zusammen. Auch die Moderation des Abends und die Koordination des Aufbaus für den Riesenflohmarkt am Fastnachtsdienstag obliegen ihm. Am Flohmarkttag macht sich das Ehepaar Greinwald früh um 4 Uhr auf, um Brötle zu holen. Schließlich sollen die bis zu 100 Standbetreiber ein vernünftiges Frühstück im Rathaussaal serviert bekommen. Nachmittags steht Kuchenverkauf auf dem Programm. Bis zu zehn der dort angebotenen Torten stammen aus Greinwalds Haushalt. Damit sie backen könne, wolle sie am Rosenmontag ungestört zuhause sein, erzählt Karin Greinwald. Zum diesjährigen 50. Geburtstag der Waldgeister schwebt ihr eine Extra-Jubiläumstorte vor.

Nach dem Flohmarkt ist für die Familie Greinwald und ihre Helfertruppe noch nicht Schluss. Zuerst werde aufgeräumt und abgebaut. Gegen 21 Uhr serviere Narrenpolizistin Christa Müller dann traditionell „den weltbesten Kräuterquark mit Käse und Pellkartoffeln“ für alle Helfer. Am Aschermittwoch werden die Fähnle im Ort abgehängt. Markus Greinwald sagt: „Und dann geht es Richtung Funken.“ Am Funkensonntag steht er mit seiner Frau im Grillwagen und verkauft Grillwürste. Zuvor werden sie die Funkenbuben verköstigen: Chili, Gulasch oder saure Bohnen mit Spätzle, natürlich handgemacht, kommen da auf den Tisch. „Damit es sich rentiert, kommen auch noch die Funkenbuben aus Meersburg“, sagt Greinwald und lächelt. Den Jungs sei es kalt, und die seien immer hungrig, zeigt er Verständnis. Er und seine Frau freuen sich über das Mitwirken der Jugend. Nur so könne die Dorffasnet langfristig erhalten werden, sind sie überzeugt.

Fasnet in Stetten Schmotzige Dunschdig: Schüler und Kita-Kinder werden befreit, der Schultes abgesetzt. Ab 12 Uhr Party im Zelt mit DJ Matze. Am Freitag ab 14 Uhr ist Kinderball im Gemeindesaal.

