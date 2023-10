Carolina Taddei (49) – die Verbindung im Rathaus von San Gimignano nach Meersburg – tritt 2024 nicht mehr zur Wahl an und kam jetzt im Rahmen des Besuches der „Cavalieri di Santa Fina“ zum Abschied nach Meersburg. Im Interview erzählt sie von ihren Eindrücken zur Partnerschaft.

Frau Taddei, wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal in Meersburg waren?

Ja, das war genau vor neun Jahren, kurz nach meinem Amtsantritt.

Wie war das damals für Sie?

Beim ersten Mal habe ich alles verglichen mit San Gimignano: das Fest, die Altstadt, die Touristen. Mich hat auch die Kellerführung im Winzerverein beeindruckt. Damals war ja Andrea Chiti dabei, unser Sommelier. Jetzt fühle ich mich hier zu Hause, kenne viele Leute und spüre die Freundschaft zwischen den Städten und ihren Bewohnern.

Hat sich da etwas verändert?

Ich glaube, dass die Freundschaft noch einmal gewachsen ist. Es ist heute einfacher, Kontakte zu bekommen. Besonders zwischen den Cavalieri (A.d.R. mittelalterliche Kostümgruppe aus San Gimignano) und dem Fanfarenzug kann man das beobachten, aber auch zum Komitee und zu Bürgerinnen und Bürgern der Städte.

Ist das also dieses Jahr Ihr letzter Besuch in Meersburg?

Ich hoffe, nicht. Ich möchte auch weiterhin Zeit haben, ab und zu nach Meersburg zu kommen – vielleicht dann mit meiner Familie. Nur eben privat, nicht mehr offiziell.

Was war in Ihrer Zeit gut, was weniger gut in der Partnerschaft?

Gerade nach meiner Wiederwahl 2019, als ich unter dem neuen Bürgermeister mit neuen Ideen loslegen wollte, kam Covid und machte vieles unmöglich. Da war es hilfreich, dass wir wenigstens über die sozialen Medien Kontakt hatten. Und: Ich finde es zwar gut, dass wir zusammen feiern; aber die tiefen Gespräche, zum Beispiel über die Situation in Europa, über Kultur oder Bildung, die fehlen mir manchmal. Das liegt natürlich auch mit an den sprachlichen Problemen. Ein anderer Punkt sind die großen Gruppen, die für zwei oder drei Tage in der Partnerstadt sind: Die sind dann oft als Gruppe zusammen, also weniger durchmischt. Da sollten wir uns zusätzlich neue Formate überlegen, in denen der Kontakt intensiver ist. Andererseits ist es gut, dass so viele mehrmals fahren – trotz der großen Entfernung. Damit wird die andere Stadt „normal“, eben wie ein zweites Zuhause.

Noch einmal zu Corona-Pandemie: Wie hat sich die auf die Partnerschaft ausgewirkt?

Es war natürlich eine Hürde, aber die wenigen Male per Zoom und Facebook haben über diese Zeit hinweggeholfen und gezeigt, dass unsere Freundschaft auch solche Zeiten übersteht.

Was machen Sie nach Ihrer Zeit im Rathaus?

Ich weiß es noch nicht genau, aber ganz sicher wird es irgendetwas aus den Bereichen Kultur oder Tourismus sein.