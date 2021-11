von Lorna Komm

Rund 200 Läufer aller Altersklassen trafen sich am frühen Sonntagmorgen bei der Haltnau, um die erste Strecke der Hegau-Bodensee Crosslaufserie zu bewältigen. Bernd Stephan, Ansprechpartner des Organisatorenteams, freute sich, dass wieder ein Wettbewerb stattfinden konnte. Im vergangenen Jahr konnte die Serie nur virtuell ausgeführt werden: Jeder lief alleine die Strecken ab und meldete die Zeiten, wenn möglich mit Beweis per Screenshot der Lauf-App oder mit Fotos der Laufuhr.

„Es ist super, dass es wieder klappt“, meinte Bernd Stephan nun. Der organisatorische Aufwand sei allerdings größer als zuvor gewesen. So mussten Impfnachweise, Tests und Kontaktdaten aufgenommen werden, denn teilgenommen werden durfte nur nach der 3G+-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet). Es sei aber kein Problem gewesen, ausreichend Helfer zu finden, erzählte Stephan. Die Mitglieder des Turn- und Sportvereins (TuS) und des Lauftreffs waren tatkräftig dabei. Die Stadt unterstützte durch die Bereitstellung des Toilettenwagens, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sperrten die Straße ab. Zudem fielen Teeausschank, Umkleideräume und Duschen diesmal weg.

Die Stimmung bei den Läufern sei gut, berichtete Bernd Stephan. „Jeder ist froh, dass er an der frischen Luft etwas tun kann“, sagte er. Zwar seien diesmal nicht ganz so viele Teilnehmer gekommen wie in den Jahren zuvor, aber dass habe mit Corona nichts zu tun, sondern es lag an banalen Erkältungen oder anderen körperlichen Problemen, berichtet Stephan von den ihn bekannten Absagen.

Hegau-Bodensee-Crosslaufserie Seit 2018/19 als Meersburg als Veranstaltungsort dazu kam, besteht die Laufserie aus fünf Läufen, von denen die besten drei gewertet werden. Veranstalter sind Vereine aus Konstanz, Stockach, Reichenau, Meersburg und Radolfzell. Gestartet wird in verschiedenen Altersklassen von Kindern ab sechs Jahren über Jugendliche bis zu den Erwachsenen. Die Streckenlängen sind dabei unterschiedlich. In Meersburg reicht sie von 750 Meter für die Kleinsten bis 6,5 Kilometer für den Hauptlauf. Der letzte Lauf der Serie 2021/ 22 mit anschließender Siegerehrung ist für den 20. Februar 2022 auf der Insel Reichenau geplant.

Den Anfang machten die Kleinsten mit zwar kurzen, aber dennoch schwierigen Strecken. So ging es für sie steil bergab und am Ende des Berges gleich in eine enge Kurve. Kurz vor dem Ziel mussten sie den steilen Rebhang wieder rauf, wo ihre Zeit gestoppt wurde. Die Jugendlichen mussten die Strecke gleich zwei Mal absolvieren.

Die enge Kurve am Ende des Berges ist eine große Herausforderung für die kleinen Läufer. | Bild: Lorna Komm

Die erwachsenen Läufer des Hauptlaufs mussten ihre anspruchsvolle Strecke durch die Reben sogar dreimal bewältigen. Gleich nach dem Start ging es den steilen Anstieg zum Rebhäusle hoch, angespornt durch aufmunternde Worte der wenigen Zuschauer. Doch trotz „Ziiieh“- und „Hopp, hopp“-Rufen kämpften sich einige bei der dritten Runde eher gehend als joggend hoch.

„Der Berg ist abartig. Beim ersten Mal geht es noch, aber beim dritten Mal geht gar nichts mehr“: Erwin Möhrle, der schon oft bei der Organisation geholfen hat, aber zum ersten Mal als Teilnehmer mitgelaufen ist. | Bild: Lorna Komm (lko)

„Der Berg ist abartig“, sagte auch Teilnehmer Erwin Möhrle. „Beim ersten Mal geht es noch, beim zweiten Mal wird es schwierig und beim dritten Mal geht gar nichts mehr“, sagte der Kenner der Strecke. Der Meersburger hatte bei den letzten beiden Veranstaltungen als Helfer mitgearbeitet und ist dieses Jahr zum ersten Mal als Teilnehmer gestartet. „Ich bin dieses Jahr Corona-bedingt so viel gelaufen wie noch nie“, erzählte Möhrle. Er fühle sich besser im Training als je zuvor und hat unter anderem vor gut vier Wochen am Drei-Länder-Marathon teilgenommen.

Niklas Hänze kommt als Erster durchs Ziel

Als Schnellster durchs Ziel gekommen ist der 26-jährige Niklas Hänze. „Es hat mega Spaß gemacht“, sagte er nach dem Lauf. Es sei sein erster Crosslauf gewesen. Zwar sei er früher schon viel alleine für sich gelaufen, aber erst in diesem Jahr in seinen Verein Turnverein Konstanz (TVK) eingetreten. „Jetzt laufe ich mit System“, sagte er. „Der Hügel war hart, doch es war mega cool“, meinte der Student. Trotz allem habe er auch Zeit gehabt, auf der Geraden oberhalb der Reben auf den See zu schauen.“