Meersburg vor 37 Minuten

Hingucker am Kirchen-Baugerüst: Karikaturist Stefan Roth illustriert Sanierungsarbeiten

Bürgermeister Robert Scherer dreht an der Turmuhr, Pfarrer Matthias Schneider predigt von der Hebebühne zu seinen Schäfchen: Karikaturist Stefan Roth illustrierte die Sanierungsarbeiten an der Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung in Meersburg. Den Auftrag für das Werk gab Sebastian Schmäh von der Firma Holzbau Schmäh, die derzeit Dach und Dachstuhl der Kirche instand setzt.