Meersburg vor 4 Stunden

Hilfe für Schwanen-Nest am Fähranleger in Meersburg. Doch Elterntiere trauen sich zunächst nicht zurück

Sandsäcke, um das Nest eines Schwanenpaares an der Ufermauer gegenüber der Fähre zu schützen? Diese Frage beschäftigte in Meersburg den Nabu, BUND, die Schwanenbeauftragte aus Fischbach und die Freiwillige Feuerwehr. Am Ende brachte die Tierrettung Radolfzell die Säcke an. Die Elterntiere verließen das Nest jedoch erst mal.