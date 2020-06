Ziemlichen Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro richtete ein 90-jähriger Mann an, der am Pfingstsonntag gegen 12 Uhr mittags versuchte, in der Meersburger Schützenstraße aus seinem Grundstück auszufahren. Filmreife Szenen zu High Noon: Zuerst fuhr der Mann mit seinem Toyota mehrfach vorwärts gegen sein eigenes Garagentor und die Hauswand, beschreibt die Polizei. Anschließend fuhr er rückwärts über die Straße bis auf den gegenüberliegenden Gehweg, so dass mehrere Fußgänger ausweichen mussten. Danach ging es auf einem Privatgelände weiter, der Wagen polterte über eine Palette und streifte anschließend zwei Fahrzeuge vom Typ VW Crafter. Danach gelang es einem Zeugen, dem alten Mann den Schlüssel vom Fahrzeug abzuziehen und so eine Weiterfahrt zu unterbinden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von der Polizei einbehalten. Ja, und er müsse mit einer Anzeige rechnen, schreibt die Polizei weiter.