Nach der ersten Tschungelkönigin hat die Burgenstadt nun den ersten Fischerkönig: Lukas Hafner gewann das erste Meersburger Fischerstechen, auch diese Veranstaltung war die Einlösung einer vom Hexengericht verhängten Strafe. Berti Wurster war am Rosenmontag vom furchtlosen Tribunal des Hexengerichts verurteilt worden, den Wettkampf auf dem See auszurichten. Seine Mannschaft solle aus den Frohlockenden Engeln bestehen, einer losen Fasnetgruppe, in der Wurster aktiv ist, und das gegnerische Team aus Mitgliedern der Burghexen. Da seine Söhne den Missetäter an das Hexengericht verraten hatten, müssen sie ihn bei der Aktion unterstützen, lautete das damalige Urteil.

Was dem Urteil folgte, war eine feuchtfröhliche Aktion im Stadtgarten. Mit jeweils acht Personen traten die Teams gegeneinander an. Auf Stand-up-Paddelbrettern, die an Seilen von den Kollegen gezogen wurden, stellten sie sich dem Spektakel. Mit an Stangen befestigten Boxhandschuhen galt es, den Gegner vom Brett zu schubsen.

Zur Freude der zahlreichen Zuschauer konnte manch einer das Gleichgewicht nicht wirklich gut halten und plumpste schon vorher ins Wasser. Die Teilnehmer hielten sich fair an die Regeln und zielten nicht auf das Brett oder auf den Kopf des Gegenübers, sondern nur auf dessen Oberkörper. Obwohl die Starter der Hexengruppe durchschnittlich einige Jahre jünger waren und die Frohlockenden Engel eingeschränkt wurden durch ihr langes blau-weiß kariertes Häs, welches nass um die Beine klebte, zeigte sich kein eindeutiger Vorteil. Beide Gruppierungen gewannen annähernd gleich viele Begegnungen.

Die Gewinner der ersten Runde traten in einem zweiten Durchgang gegeneinander an. Da die Paarungen ausgelost wurden, kam es dabei auch zu Begegnungen von Mitgliedern desselben Teams. Alex Wurster, der das Geschehen am Mikrofon erläuterte, konnte nach einigen Runden dann ein „Traumfinale Engel gegen Hexe“ ankündigen. Die Starter, welche die meisten Begegnungen gewonnen hatten, waren Roland Wenzel von den Frohlockenden Engeln und Lukas Hafner von den Burghexen.

Hafner wurde zum ersten Meersburger Fischerkönig gekürt und alle anwesenden Hexen bekamen von Berti Wurster den Orden in Form eines Fischgerippes um den Hals gehängt. „Haltet ihn in Ehren“, sagte Wurster, „das sind die Überreste der letzten noch legal gefangenen Felchen.“ Da sich in Anbetracht des stark riechenden Ordens nicht alle anwesenden Hexen als solche zu erkennen geben wollten, wurde kurzerhand Bürgermeister Robert Scherer zur Ehrenhexe ernannt und bekam ebenfalls ein Gerippe umgehängt.

Berti Wurster erinnerte mit bewegter Stimme noch an seinen im Jahr 2020 verstorbenen Vater Fritz Wurster. Bei der Beerdigung des Fasnet-Urgesteins und Ehrenzunftmeisters der Schnabelgiere durfte 2020 wegen der Corona-Pandemie keiner das letzte Geleit geben. „Der Fritz hätte gewollt, dass ihr lacht und auf ihn anstoßt, drum trinket eins auf sein Wohl“, sagte Wurster und bat, für dieses Getränk kein Geld ins Spendenkässle zu geben. Unter den Getränken fand sich auch eine Flasche mit dem Etikett „Original Bäcker Stoff“, in Anlehnung an die langjährige Bäckertradition der Familie. Die gesammelten Spenden für Getränke, Kuchen und Bratenbrötchen gehen an einen guten Zweck.

Die Schnabelgiere Zum zweitgrößten Verein der Stadt gehören Burghexen, Glonke, Hänsele, Zimmermannsgilde und Narrenmusik. Neben den im Verein organisierten Narren gibt es lose Gruppen, die zusammen in der Fasnet unterwegs sind. Dazu gehören die Frohlockenden Engel, die jahrelang das Narrenblättle produzierten und am Schmutzigen Donnerstag verkauften. Das Narrenblättle wurde 2021 durch den „Fenstergucker“ ersetzt, herausgegeben von Peter Schmidt und Thomas Mackowiak.