Die Resignation ist groß. Bewohner des Baugebiets „Im Priel“ in Baitenhausen hatten versucht, sich gegen Beitragsbescheide der Stadt Meersburg zu wehren. Obwohl ihre Häuser seit Jahrzehnten stehen, müssen sie erneut Erschließungskosten zahlen. Grund ist die Änderung des Bebauungsplans 2018. Die Änderung „ermöglicht eine höhere Zahl der Vollgeschosse, als ursprünglich festgelegt, daher kommt es (...) zu einer weiteren Beitragspflicht“, hieß es in den Anschreiben. Beitragsmaßstab sei die Nutzungsfläche des Grundstücks.

Bebauungsplan wird nicht wieder geändert

Nach einem Termin mit Bürgermeister Robert Scherer und Kämmerin Heike Sonntag Anfang Januar im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) sowie einem weiteren Schreiben ist klar: Die Hauseigentümer müssen zahlen. Zu einem zweiten, zunächst versprochenen Termin kam es nicht mehr. Der Gemeinderat sah mehrheitlich davon ab, die baurechtlichen Festsetzungen im Priel wieder zu ändern. Dies teilte die Stadtverwaltung Anfang Februar mit.

Die Beträge liegen im Schnitt zwischen knapp über 1000 und 2000 Euro. Ortsvorsteher Joachim Bischofberger betont, dass die Konsequenzen der Bebauungsplanänderung so keinem klar gewesen seien. Damals, 2018, ging es um ein Anwesen. „Derjenige, der dort baut, schämt sich in Grund und Boden“, berichtet Bischofberger. Der Bauherr fühlt sich seinen Angaben nach hinters Licht geführt „und wir uns im Grunde auch“.

Im DGH sitzen enttäuschte Bewohner mit am Tisch. Ihnen ist wichtig, dass andere Hauseigentümer erfahren, was nach einer Bebauungsplanänderung auf sie zukommen kann. „Wir wollen das publik machen“, sagt Ortsvorsteher Joachim Bischofberger. Mit den Zahlungen der nachträglich veranlagten Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge gehen keinerlei Veränderungen am Leitungsnetz in Baitenhausen einher. „Es ist nichts passiert“, erklärt der Ortsvorsteher. Auch sei keine Sanierung von Anlagen geplant.

Betretene Mienen im Dorfgemeinschaftshaus. Am Kopfende sitzt Ortsvorsteher Joachim Bischofberger. Die Bewohner wollen andere Bürger darauf hinweisen, was nach einer Bebauungsplanänderung auf sie zukommen kann. | Bild: Santini, Jenna

Uwe Scheffold findet: „Wir zahlen jetzt mit barer Münze für einen virtuellen Wert, der erst in der Zukunft vielleicht Gewicht erhält.“ Ortsvorsteher Joachim Bischofberger hegt überhaupt Zweifel, dass weitere Häuser umgebaut werden: „Das ist Bestand. Diesen Bestand umzubauen, kostet einiges an Geld.“ Auch legte die Verwaltung dar, dass sich mit der Möglichkeit, ein Grundstück zweigeschossig zu bebauen, der Grundstückswert erhöhe. Die Eigentümer gehen jedoch davon aus, dass Neue sich so etwas nicht zumuten. „Ich kaufe das nicht unter dem Aspekt, dass ich umbaue“, sagt Ingo Schwartz.

Von der Stadt fühlen sich die Baitenhausener nicht abgeholt – etwa, weil ihnen die Beitragsbescheide 2022 unangekündigt ins Haus flatterten und eine zweite Informationsveranstaltung laut Gemeinde für nicht mehr notwendig gehalten werde. „Je mehr du in die ländliche Struktur gehst, umso mehr Fingerspitzengefühl musst du walten lassen. Es ist nicht anonym“, sagt Thomas Voss.