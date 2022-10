von Uwe Petersen

20 Jahre Partnerschaft der Burgenstadt Meersburg mit der Stadt der Türme San Gimignano: Wegen Corona konnte nur ein Bruchteil der geplanten Veranstaltungen stattfinden. Da war der Besuch einer großen Delegation aus der Partnerstadt zum historischen Marktfest ein willkommener Anlass, wenigstens etwas Feierlichkeit nachzuholen. Kurzfristig hatten sich beide Bürgermeister darauf verständigt, die Partnerschaft zu bekräftigen, indem sie zwei Urkunden unterzeichneten, die den Ernst dieser Freundschaft betonen.

Knapp 80 Gäste aus San Gimignano

Trotz kurzfristiger Planung war der Saal im Vineum übervoll, was auch daran lag, dass fast alle Gäste aus San Gimignano – knapp 80 – in den Saal gekommen waren, um dem Freundschaftsakt beizuwohnen. Beide Bürgermeister betonten in ihren Reden, die von Giovanna Bonechi souverän und humorvoll übersetzt wurden, die Wichtigkeit solcher Partnerschaften – gerade in einer Zeit, in der Europa gefordert ist wie lange nicht mehr. Auch Marco Lisi, der vor 20 Jahren als Bürgermeister die Partnerschaft mit dem damaligen Kollegen Heinz Tausendfreund begründet hatte, war mit Gattin Graziella gekommen. Ihn begrüßte Bürgermeister Robert Scherer besonders, ehe er fortfuhr: „Das klare Bekenntnis zu unserem gemeinsamen Wertefundament, das können wir nur miteinander erreichen.“

Auch Amtskollege Andrea Marrucci stellte die Besonderheit dieser Partnerschaft heraus. „Dass so eine Freundschaft über 20 Jahre hält und sogar noch wächst, ist auch angesichts der Entfernung beider Städte nicht selbstverständlich. Damit das auch in den nächsten 20 Jahren so bleibt, dafür unterzeichnen wir dieses Partnerschaftsgelöbnis aus dem Jahre 2002 erneut.“

In einer feierlichen Zeremonie unterschrieben beide Stadtoberhäupter die Urkunden. Und Scherer überraschte Marrucci mit einem Präsent: „Einen Baum zu pflanzen, ist immer ein starkes Zeichen. Und so dachten wir, dass wir Euch einen Meersburger Apfelbaum mit in die Toskana geben. Ich hoffe, dass Ihr ihn in Euren Bus bekommt.“