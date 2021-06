von Lorna Komm

Die Frage, wie stark der Baugrund im Gewerbegebiet Toren in Meersburg belastet ist, hat auch eine Abstimmung im Gemeinderat von Meersburg belastet. Gegenstand der Diskussionen waren die Maßnahmen zur Erschließung eines Grundstücks im Gewerbegebiet. Das ehemalige städtische Gelände war an zwei Gewerbebetriebe verkauft worden. Nachdem in der Abstimmung jene zwei Punkte, die den Baubeschluss betreffen, zunächst mehrheitlich abgelehnt wurden, wurde nach weiterer Diskussion ein zusätzlicher sechster Beschlusspunkt eingefügt und im Block mit drei weiteren Punkten zur Abstimmung gebracht.

Bei einer früheren Bodenuntersuchung wurden Bauschutt und Hausmüll gefunden

Dirk Langenbach vom gleichnamigen Ingenieurbüro erklärte: „Das Flurstück soll geteilt werden, damit beide erschlossen werden können.“ Da die Grundstücke voll erschlossen verkauft wurden, muss die Stadt Meersburg die Kosten für den Anschluss an die Kanalisation tragen. „Das Gebiet war früher die Deponiefläche für die Stadt“, erläuterte Langenbach. 2017 sei für einen Teil des Grundstückes eine Baugrunduntersuchung vorgenommen worden. Der Bereich, in dem nun der Kanal gelegt werden solle, sei zu dem Zeitpunkt nicht zugänglich gewesen. Bei der Baugrunduntersuchung seien damals Ziegel, Glas, Plastik und ähnlicher Hausmüll gefunden worden.

Diese Belastung gehöre zu den Zuordnungsklassen Z0 bis Z2. „Das ist nichts Dramatisches, muss aber entsorgt werden“, meinte der Planer. Die Kostenberechnung liebe bei insgesamt 252.000 Euro, wovon rund 46.000 Euro für Tiefbau und Wasserleitung für das Stadtwerk am See einkalkuliert seien.

Markus Waibel drängt, Kosten im Vorfeld zu ermitteln

Markus Waibel (FWV) drängte darauf, im Vorfeld detailliert zu klären, was im Boden liegt und wie teuer die Entsorgung wird. „Wir wissen, das war eine alte Müllhalde.“ Sofern hier gefährliche Abfälle auftauchten, müsse die Stadt die Mehrkosten tragen. Man sei dahingehend schon öfter auf die Nase gefallen, fügte Waibel an. Er mache ohne ein entsprechend genaues Angebot bei der angespannten Haushaltslage da nicht mit.

Stadtbaumeister: „Die Kosten bleiben so oder so an der Stadt hängen“

Die darauf folgende Abstimmung mit vorläufiger Ablehnung hätte zur Folge gehabt, dass das Ingenieurbüro nicht mit den weiteren Leistungsphasen, von Ausführungsplanung bis zur Objektbetreuung, hätte beauftragt werden könnte. Stadtbaumeister Martin Bleicher machte darauf aufmerksam, dass keiner den Baugrund auf den Kubikmeter genau kenne. „Die Kosten bleiben so oder so an der Stadt hängen.“ Schließlich habe der Gemeinderat beschlossen, dass dort gebaut werden solle und ein Bauantrag liege auch schon vor.

Auch mit neuem Baugrundgutachten bliebe ein Restrisiko

Planer Dirk Langenbach erklärte ebenfalls nochmals ausführlich, dass der Baugrund Bauherrenrisiko sei, also die Stadt zahlen müsse. Die Erstellung eines neuen Baugrundgutachtens sei ein mehrstufiges Verfahren, das eine gewisse Zeit benötige. „Man kann nicht ausschließen, dass auf der Hausmülldeponie auch ein altes Ölfass liegt“, stimmte Langenbach den Bedenken zu. Bei einer Untersuchung würden jedoch nur Stichproben entnommen, ein Risiko bleibe immer.

Vorschlag: Angebot für angenommene Z2-Belastung des Bodens einholen

Der stellvertretende Bürgermeister Peter Schmidt (CDU), der die Sitzung für den verhinderten Bürgermeister Robert Scherer leitete, machte den Vorschlag, ein Angebot mit der Annahme einer Bodenbelastung von Z2 erstellen zu lassen. Diese Maßnahme hatte Waibel zuvor ins Spiel gebracht: „Wenn wir die Zahlen für einen worst case kennen, freuen wir uns hinterher, wenn es billiger wird.“

Zahlen sollen in der nächsten Ratssitzung vorliegen

Bauamtsleiter Martin Bleicher sagte zu, die Preise bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderats zu beschaffen. So wurde die Berechnung zur Untersuchung auf Basis einer Z2-Verunreinigung als sechster Punkt in den Beschlussvorschlag aufgenommen. Die Punkte drei bis sechs wurden in einer Blockabstimmung mit neun Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Da das Grundstück an den Weg Toren mit dem verdolten Bachlauf Toren angrenzt, wurde der Vorschlag, die zukünftige Erschließungsstraße „Am Torenbach“ zu nennen, einstimmig angenommen.